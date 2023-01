Shakira dopo la rottura con Piqué: “Una ferita ancora aperta”

L a notizia della rottura tra Shakira e Piqué si è aggiudicata le prime pagine dei magazine di tutto il mondo. Per la cantante colombiana è una ferita difficile da rimarginare. Con l'inizio del nuovo anno, si è lasciata andare a uno sfogo intimo e doloroso

Si erano conosciuti in occasione dei Mondiali di calcio in Sudafrica. 10 anni di differenza, oltre 10 anni di amore e 2 figli. La love story tra Shakira e Gerard Piqué ha conquistato il pubblico di tifosi e non solo. Ma anche le migliori storie d'amore a volte finiscono. E così nel luglio 2021 l'annuncio che i fan proprio non volevano sentire: la relazione tra la celebre cantante colombiana e l'ex calciatore catalano è giunta al capolinea. Nel primo post social del 2023, la popstar confida il suo dolore. Che si stia proprio riferendo al tradimento subito?

Il dolore di Shakira dopo la separazione

È stato il primo Natale da single ed è tempo di nuovi propositi per Shakira. Sono i Totti e Ilary di Spagna: la separazione tra la cantante e Gerard Piqué ha animato la cronaca rosa iberica e non solo, aggiudicandosi le copertine dei magazine di tutto il mondo. Dopo aver scoperto il tradimento di Piqué, la cantante ha deciso di separarsi. I due si sono giurati battaglia in tribunale per la custodia dei figli (affidati alla madre).

Per Shakira, tuttavia, superare il dolore non è affatto facile. Lo ha raccontato con la musica, nel brano "Monotonia", e ora affida a Instagram il suo cuore spezzato.

«Anche se le nostre ferite continuano a essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continua a valorizzarti. Perché ci sono più persone buone che indecenti. Più persone empatiche che persone indolenti. Sono di meno quelli che se ne vanno e di più quelli che restano al nostro fianco», si legge in un post pubblicato dalla cantante. I fan non hanno dubbi: si tratterebbe di un chiaro riferimento alla sofferenza arrecata dall'ex compagno, che oggi avrebbe ritrovato la felicità al fianco della sua nuova fidanzata. Nel post condiviso su Instagram, l'artista colombiana aggiunge: «Le nostre lacrime non sono uno spreco, annaffiano il terreno dove nascerà il futuro e ci fanno più umani, affinché anche in mezzo al crepacuore si possa continuare ad amare».

Il tradimento di Piqué

Che l'addio tra i due sia arrivato in seguito a un tradimento da parte dell'ex giocatore blaugrana è ormai assodato. Dalle ultime indiscrezioni che hanno in breve fatto il giro del mondo, sarebbe stato un curioso indizio ad alimentare i sospetti di Shakira. A casa loro pare che qualcuno consumasse troppa marmellata... Lei non è mai stata una grande amante delle confetture e Piqué neppure ne voleva sentir parlare. A quel punto, l'ex compagna del giocatore avrebbe ingaggiato un investigatore privato, scoprendo così l'amara verità.

La nuova vita di Shakira

Con l'inizio del nuovo anno, Shakira è pronta a dare inizio a un altro capitolo della sua vita. Non sarà facile, ma è decisa a lasciarsi alle spalle il dolore per la rottura con Piqué. La fine della relazione con il padre dei suoi due figli, Milan e Sasha, è stata un duro colpo per la cantante. Il chiacchieratissimo tradimento da parte dell'ex compagno, del quale si è molto vociferato, non è facile da superare, ma Shakira è pronta a volare a Miami e dare una svolta alla sua vita.

Dopo una lotta durata sei mesi per ottenere l'affidamento dei figli, lascerà infatti la Spagna con Milan e Sasha, che intanto si godono alcuni giorni in compagnia del papà. Con lui, celebreranno Los Reyes, la tradizione dei Re Magi gettonatissima in Spagna.