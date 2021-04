Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills, compie 50 anni

N ata a Memphis il 12 aprile del 1971 l'attrice conosciuta soprattutto per essere stata nei panni di Brenda Walsh e aver amato Dylan sul set di Beverly Hills 90210 sta affrontando una dura battaglia contro la malattia

La dolce Brenda Walsh protagonista del primo teen drama di tutti i tempi, Beverly Hills 90210, spegne 50 candeline. Shannen Doherty, ribelle e a volte bad girl proprio come il suo personaggio, da giovane ragazza di provincia, puntata dopo puntata, si è trasformata nell'amatissima mora per cui tutti, ancora oggi, tifano. Sì, lo sappiamo che Dylan (Luke Perry) alla fine sceglie la bionda Kelly Taylor, ma in realtà sappiamo anche tutti molto bene che il suo unico, vero, grande amore è sempre stata l'ingenua Brenda.

La malattia

Shannen Doherty se ne è andata dall'iconica serie dopo sole quattro stagioni, nel 1994, spezzando il cuore a molti e partecipando solamente come guest star nello spin off del 2004 e nel mokumentary del 2019 (solo per amore di Luke Perry morto da poco). Si dice che le incomprensioni con gli altri protagonisti della serie fossero insuperabili e più volte si è scritto del "caratterino" e dei suoi capricci. In realtà proprio questo suo lato combattivo l'ha aiutata negli ultimi sei anni a combattere contro il tumore al seno: una battaglia iniziata nel 2015 e che l'attrice originaria di Memphis ha spesso condiviso con i suoi due milioni di follower su Instagram e Twitter, raccontando i momenti più significativi del suo percorso.

La carriera oltre Beverly Hills

La carriera di Shannen Doherty non è però solo Beverly Hills. Il suo primo ruolo importante è arrivato quando era ancora una bambina: a soli undici anni ha interpretato Jenny Wilder nella serie La casa nella prateria. Dopo piccole parti in svariati film per la televisione e qualche pellicola più importante come Schegge di follia ,Generazione X, Voglia di ballare e No one would tell, è stata conduttrice di un programma americano di 13 puntate Il reality. Un altro ruolo importante è quello di Prue Halliwell nella serie Streghe, altra fiction statunitense di grande successo, andata in onda dal 1998 al 2006.

Gli amori di Shannen (e Brenda)

Anche la vita sentimentale di Shannen, come quella di Brenda, non è stata semplice. Si è sposata la prima volta a soli 22 anni, con il cantautore Ashley Hamilton: in pigiama bianco di seta e una bottiglia di shampagne in mano ha detto sì a quello che dopo soli quattro mesi sarebbe stato il suo primo ex marito. Il secondo matrimonio, quello del 2002 con il giocatore di poker Rick Salomon, non è stato da meno e si è concluso dopo undici mesi. Si può dire che Shannen Doherty abbia trovato la pace e l'amore solo nel 2011 quando si sposa con il fotografo Kurt Iswarienko con il quale è ancora sposata e che da anni definisce la sua roccia.