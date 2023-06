N uova battaglia contro il cancro per Shannen Doherty. L'attrice 52enne posta le immagini dopo la diagnosi di metastasi al cervello

«Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica...". Poche parole, secche e terribili, come il male che si è ripresentato per Shannen Doherty. L’attrice, già reduce da una dura battaglia contro il tumore, ora alle prese con quella per combattere la metastasi al cervello individuata dopo una tac. La ex star di Beverly Hills ha pubblicato sui propri account social una foto che la mostra mentre si sistema la maschera da indossare durante le radiazioni al cervello. A Doherty era stato diagnostico per la prima volta il tumore 8 anni fa.

Il nuovo “calvario” per Shannen Doherty

Era il 2015 quando la Doherty aveva raccontato ai fans della prima diagnosi e del percorso di cura, molto duro, a cui si era sottoposta per combattere il tumore. Quando pensava di aver superato il peggio, la malattia di era ripresentata, al quarto stadio. Ora la ex star di Streghe ha voluto aggiornare i propri followers, condividendo questa nuova tappa della terapia, stavolta per le metastasi al cervello. La 52enne, però, ha anche voluto ringraziare i medici che la stanno seguendo: «Sono fortunata perché ho ottimi dottori. Ma quella paura... Il tumulto... il tempismo di tutto…. Ecco come può apparire il cancro». L’attrice ha ricevuto immediatamente numerosissimi messaggi di solidarietà, così come era accaduto anche in occasione della separazione dal marito dopo 11 anni di matrimonio. «Era l’ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta», aveva commentato di recente la sua portavoce. Parole che, secondo i sostenitori, lasciano pensare a un tradimento da parte del marito Kurt Iswarienko.

Tre anni fa, invece, aveva rivelato la recidiva in una delle trasmissioni americane più seguite, Good Morning America: «Sono pietrificata. Il cancro è tornato. Sono al quarto stadio». Il più grave, in una scala da zero a, appunto, quattro.

La recidiva del 2019

Dunque il tumore al seno che le era stato diagnosticato nel 2015, e che dopo una dura battaglia era andata in remissione nel 2017, è tornato lo scorso marzo 2019. Shannen lo ha rivelato tre anni fa; prima l'aveva tenuto nascosto perché stava lavorando al Reboot di Beverly Hills 90210. Scossa, mostrando il suo lato più fragile, raccontava tra le lacrime di aver voluto dirlo di persona, prima che si sapesse da altre fonti, anche perché in quei giorni erano stati resi pubblici gli atti del processo contro la compagnia di assicurazione State Farm, tra i quali c'era anche la sua cartella clinica. L'azione legale era stata avviata in seguito agli incendi nell'area di Woolsey che avevano distrutto la sua abitazione nel 2018.

In realtà aveva scoperto di essere nuovamente malata proprio nei giorni in cui era mancato Luke Perry, collega e amico, che con lei aveva dato vita a una delle coppie più celebri delle serie televisive per adolescenti. Un colpo durissimo per tutti, ma soprattutto per lei, partner sul set, amica nella vita: «Sono devastata dalla perdita del mio amico», aveva commentato a ridosso della scomparsa dell'attore. Solo ora riusciamo a immaginare l'impatto che può aver avuto su di lei di quell'evento, come dev'essersi sentita, le emozioni contrastanti: «Perché non è successo a me? Mi sono detta appena ho saputo di Luke» ha raccontato nell'intervista a Good Morning America. «Ricevere la diagnosi e poi perdere qualcuno che amavo e che stava bene per me è stato straniante, surreale. Anche per questo ho deciso di fare il reboot».

Shannen Doherty: sul set con la malattia

Shannen Doherty aveva parlato della recidiva solo con poche persone, tra cui il collega e compagno di set Brian Austin Green. «Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare», continuava nell’intervista. «Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto».

Ma c'era un altro motivo per cui era tornata a recitare: per testimoniare come si possa vivere una vita normale anche con una diagnosi di cancro. La sua battaglia in fondo era questa: dimostrare che un tumore non segna la fine della tua vita, che hai ancora davanti tanta normalità e quotidianità, fatta di lavoro, abbracci, amore, amicizie. «Mi piacerebbe che le persone guardando quello che faccio dicessero «Lei può lavorare e quindi con un cancro al quarto stadio si può lavorare. Le nostre vite non finiscono nel momento in cui riceviamo una diagnosi».

L'operazione di qualche anno fa

Su Instagram, con il sorriso che l'ha sempre contraddistinta, l'ex Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, nel 2018 aveva pubblicato una foto con il suo medico e un lungo commovente post.

Continuava così, con un amaro sorriso, la battaglia di Shannen Doherty contro il cancro. Sembrava fosse finita la dura lotta dell'attrice quando aveva annunciato la remissione della malattia ma, circa un mese prima una dichiarazione social aveva allarmato i follower: gli ultimi test a cui si era sottoposta per individuare la presenza di eventuali marcatori tumorali nel sangue ne avevano rilevato uno particolamente elevato.

"Test e risultati. Un marcatore tumorale è tornato buono. L’altro ... elevato. Significa solo che vengo monitorata e altri test. Ma anche dopo quella chiamata, rimango positiva e sto facendo il punto della mia vita. Certamente aiuta a mettere le cose in prospettiva e ti ricorda quello che hai imparato attraverso il viaggio del cancro. E a volte ho bisogno di un aggiornamento. Come ho detto prima, il cancro cambia la tua vita in modi che nessuno potrebbe mai immaginare ... tra l’altro, l'aumento può derivare da ogni genere di cose. Oh e vitamina D ... ne ho bisogno anche di più", aveva scritto la Doherty.

E pensare che all'epoca l'attrice era da poco tornata sul set per nuovi progetti professionali: Shannen è diventata famosa al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla serie cult degli anni Novanta Beverly Hills 90210. Poi era arrivata la sua partecipazione al telefim Streghe e qualche altro ruolo minore. Da un paio di anni però stava combattendo una dura lotta contro il tumore al seno.

"Il mio medico mi ha prelevato un po' di sangue in vista del prossimo intervento chirurgico". Nel post l'attrice non entrava nei dettagli, ma faceva capire che a breve sarebbe finita di nuovo sotto i ferri, con il marito Kurt Iswarienko sempre al suo fianco.