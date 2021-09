Shannen Doherty e la lotta contro il cancro: «Il mio unico desiderio è vivere»

D al 2015 combatte contro il cancro al seno e sui social ha più volte raccontato la sua battaglia. Alla presentazione del film Tv "List of a Lifetime", che racconta proprio la vita di una donna malata, l'attrice 50enne ha confessato il suo più grande desiderio

Shannen Doherty non si è mai arresa alla malattia che in questi ultimi anni l'ha messa a dura prova. Dal 2015 lotta infatti con un cancro al seno al quarto stadio, come racconta l'indimenticabile Branda Walsh di Beverly Hills 90210. Dopo un (purtroppo) troppo breve periodo di remissione in cui l'attrice era libera da cure, il cancro si è ripresentato. Ma Shannen Doherty ci convive senza lamentarsi, come sottolinea lei stessa durante la presentazione del film Tv "List of a Lifetime", che racconta proprio la vita di una donna malata: «Non mi lamento mai davvero. Ormai fa parte della mia vita, il mio unico desiderio è vivere» dice l'ex Brenda riuscendo a commuovere perfino la giornalista che la stava intervistando.

Perché convivere con una diagnosi simile significa sapere che il tumore mammario è di tipo metastatico e propagato in altre parti del corpo oltre che alla mammella, come aveva avuto modo di raccontare nelle storie l'attrice 50enne. «Ma so di avere una grande responsabilità: quella di far sapere agli altri che chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona con un camice grigio che aspetta la morte su un letto d’ospedale. Siamo persone molto vive e molto attive. Mio marito dice sempre che nessuno potrebbe immaginare che ho il cancro».

Sposato il 16 ottobre 2011, dopo due anni di frequentazione e uno di convivenza, Kurt Iswarienko, fotografo di Los Angeles, è stato vicino a Shannen durante tutta la malattia, dalla scoperta del cancro alle cure, fino alla remissione e alla scoperta di una "ricaduta" ancora più pesante. Non ha mai fatto mancare all'attrice originaria di Memphis il suo amore e la sua presenza «Anche quando so che era davvero difficile starmi vicino, lui c'era. Anche quando mi sentivo brutta, calva e pelle e ossa, lui c'era. Lui c'è sempre stato», ha detto ancora la Doherty sottolineando che il terzo matrimonio è quello «buono».

Shannen Doherty con il marito Kurt Iswarienko.

E sul suo profilo Instagram ha aggiunto: «Sono molto grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio sentendomi fortunata di essere qui. Sono circondata da persone care che continuano ad arricchire la mia vita e sono grata a tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me».

