Sofia Goggia: «Non andrò a Sanremo»

L’ipotesi della sciatrice Sofia Goggia sul palco dell'Ariston era circolata negli ultimi giorni ma lei smentisce a RTL 102.5

Sofia Goggia smentisce le voci su Sanremo 2023

Sofia Goggia non sarà tra le conduttrici della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. La campionessa italiana di sci ha smentito le voci che la vedevano sul palco con Amadeus. L’ipotesi era stata ventilata negli scorsi giorni dal Messaggero. Di sicuro sappiamo che saranno sul palco Chiara Ferragni, che sarà protagonista della prima e dell'ultima serata, e Francesca Fagnani.

Sofia Goggia è concentrata sui Mondiali

Sofia Goggia ha smentito la partecipazione a Sanremo in esclusiva a RTL 102.5: il so obiettivo sono i Mondiali. «Per le prossime settimane sarò in località montane. Ma nell'ultima settimana di gennaio andrò in una località dove c'è caldo e sole per preparare i mondiali. A Sanremo non ci sarò. Sanremo è un sogno di tutti, mi piacerebbe andarci. Ma il mio obiettivo è vincere questi mondiali. Non sono stata chiamata da Amadeus, si tratta di una voce di corridoio e basta. Mi sono immaginata però su quelle scale: vincere le Olimpiadi è più facile rispetto alla scalinata dell'Ariston» dice in radiovisione Sofia Goggia.

Sofia Goggia non è stata chiamata da Amadeus

In aggiunta, Sofia Goggia ha spiegato che - diversamente da quanto accaduto a Silvia Toffanin - non è stata chiamata da Amadeus e quindi che il suo non è un vero rifiuto. «Non sono stata chiamata da Amadeus - racconta -, si tratta di una voce di corridoio e basta. Mi sono immaginata però su quelle scale: vincere le Olimpiadi è più facile rispetto alla scalinata dell'Ariston».

«Sono in un raduno in Val di Fassa per la Coppa del Mondo. La mano è ancora un po' dolorante. Tenere il bastone non è semplice, gestire una leva di un metro e mezzo non è semplice in discesa. Parecchio dolore in partenza, ma si stringono i denti e si va avanti» conclude la campionessa di sci.