Sorpresa al Super Bowl: Rihanna ritorna sul palco ed è incinta

E ra l'esibizione più attesa dell'anno, non solo negli Stati Uniti. Rihanna non ha deluso le aspettative: è arrivata sul palcoscenico del Super Bowl vestita di rosso e ha infiammato il pubblico mostrando il pancione

Per mesi non si è parlato d'altro: l'esibizione di Rihanna al Super Bowl era attesissima. Da quando, lo scorso settembre, è stata annunciata la partecipazione della cantante di Barbados all'evento più seguito d'America, i fan erano curiosissimi di sapere che cosa avrebbe indossato e se, soprattutto, avrebbe colto l'occasione per presentare un nuovo album. Alla fine, il gran ritorno sulle scene di "Badgalriri", così si fa chiamare la cantante sui social network, è stato fenomenale. Infatti, a sorpresa Rihanna ha rivelato al mondo di essere incinta per la seconda volta. Come? Beh, mostrando il pancione in mondovisione.

Ipa 1 di 6 - Rihanna mostra il pancione al Super Bowl. Ipa 2 di 6 - L'esibizione di Rihanna al Super Bowl. Ipa 3 di 6 - L'arrivo di Rihanna al Super Bowl. Ipa 4 di 6 - Rihanna mostra il pancione al Super Bowl. Ipa 5 di 6 - Super Bowl: Rihanna è incinta per la seconda volta. Ipa 6 di 6 - Rihanna mostra il pancione al Super Bowl.

Rihanna canta i suoi più grandi successi

Rihanna, che nel maggio dell'anno scorso ha avuto il suo primo figlio insieme al compagno rapper A$AP Rocky, è riuscita a tenere nascosta la gravidanza fino all'ultimo. Il suo spettacolo allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è iniziato alla fine del primo tempo della partita dove i Kansas City Chiefs hanno sconfitto i Philadelphia Eagles. La cantante è apparsa su una piattaforma di vetro che levitava sopra il campo. Quindi, ha dato il via alla sua esibizione cantando Bitch Better Have My Money con addosso una tuta rossa che lasciava scoperto il pancione. Rihanna si è poi esibita nei suoi grandi successi, come: Where Have You Been, Only Girl (In the World), We Found Love, Work e Umbrella. La performance è durata tredici minuti e si è conclusa sulle note di Diamonds.

Il look rosso fuoco al Super Bowl

Straordinario il look di Rihanna sul palcoscenico del Super Bowl. Per l'occasione, la cantante era vestita di rosso dalla testa ai piedi. In particolare, ha indossato una tuta Loewe e un bustier lucido che lasciava scoperto il pancione. Ha scelto gioielli Messika, un orologio Jacob & Co. con diamanti del valore di 72mila dollari. Ai piedi indossava un paio di sneakers MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Low da 360 dollari. Infine, ha sfoggiato due cappotti Alaïa personalizzati, sempre rossi ed entrambi con i guanti integrati.

Il messaggio segreto dietro il look di Rihanna

Con il suo look straordinario Rihanna ha voluto omaggiare il giornalista di “Vogue” André Leon Talley, suo amico, morto all'età di 73 anni nel gennaio dell'anno scorso. Infatti, mentre cantava Umbrella, verso la fine del suo spettacolo, la cantante è scivolata su un piumino Alaïa in pelle rossa che spazzava il pavimento e somigliava a un cappotto scarlatto firmato Norma Kamali usato da Talley. L'omaggio non è sfuggito ai social network: sulla pagina Instagram ufficiale del giornalista è apparso un album fotografico dei look di Talley e un commento: "Quando il sole splende, brilleremo insieme. Ti ho detto che sarò qui per sempre... ho detto che sarò sempre tuo amico”.

Un tributo apprezzato dallo star system

"Questo è stato un bellissimo tributo", ha commentato la stilista June Ambrose. La produttrice tv Mara Brock Akil ha aggiunto: "Lo sapevo! E l'ho adorato! Mi è piaciuto molto che abbia incontrato Andre nel cielo come il diamante che è”. "André sarebbe stato così orgoglioso stasera", ha scritto l'attrice Angie Harmon, mentre la star della serie tv Southern Charm, Patricia Altschul, è intervenuta scrivendo: "Mancherà a così tanti di noi che lo amavamo... Il tributo di Rihanna mi ha fatto piangere". Sebbene Rihanna non lo abbia indossato sul palco, il cappotto Norma Kamali di André Leon Talley andrà all'asta da Christie's il prossimo 15 febbraio, insieme a una serie di altri oggetti della collezione personale del giornalista, tra cui i suoi bagagli Louis Vuitton. La cantante parteciperà alla vendita?

Rihanna è la cantante più ricca del mondo

La partecipazione di Rihanna al Super Bowl avrebbe dovuto segnare il ritorno sulle scene della cantante di Barbados. Negli ultimi anni, infatti, si è allontanata dalla musica per concentrarsi sulle sue linee di moda e beauty da miliardi di dollari, che includono Fenty Beauty e Fenty Skin insieme alla sua etichetta di lingerie Savage X Fenty. La sua attività di imprenditrice l'ha fatta diventare la cantante più ricca sul pianeta. Nel maggio dello scorso anno Rihanna è diventata mamma per la prima volta. Un motivo in più per continuare a stare lontana dalle scene. Negli ultimi mesi, però, sembrava che il suo silenzio musicale stesse per finire. Nel novembre scorso aveva lanciato il nuovo singolo Born Again. La gravidanza ritarderà l'uscita di un nuovo album?