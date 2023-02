Spice Girls, reunion per l’incoronazione di re Carlo III?

L e Spice Girls di nuovo insieme. Non accadeva dalle Olimpiadi di Londra 2012. La girl band simbolo degli anni '90 è pronta a rendere omaggio al nuovo sovrano britannico

Le Spice Girls potrebbero riunirsi per la prima volta dopo più di un decennio. L'occasione sarebbero i festeggiamenti per l'incoronazione di Re Carlo III, che inizieranno sabato 6 maggio per concludersi lunedì 8. L'ultima volta volta insieme per Geri "Ginger " Halliwell , Victoria "Posh" Adams , Emma "Baby" Bunton , Melanie "Scary" Brown e Melanie "Sporty" Chisholm è stato durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012.

L'invito delle Spice Girls all'incoronazione

Una fonte ha detto a The Sun : "Gli organizzatori reali sono ansiosi di assicurarsi la più grande band femminile della Gran Bretagna e le Spice Girls stanno seriamente valutando un ritorno sul palco tutte e cinque per un evento così storico". Del resto sarebbe stato lo stesso Carlo III a volerle invitare alla cerimonia della propria incoronazione, fissata per il 6 maggio.

Nel 2012 l'ultima volta al completo

Il concerto di Londra 2012 segnò ultima reunion per le Spice: l'occasione fu la chiusura dei Giochi della XXX Olimpiade. Quell'evento segnò anche l'addio alla musica di Victoria. La signora Beckham non ha nemmeno partecipato al tour che le altre quattro Spice hanno organizzato negli stadi nel 2019. I fan, finalmente, possono ora ben sperare di rivedere di nuovo le cinque (ex) ragazze esibirsi insieme sul palco.

Le Spice Girls e quel bacio a Carlo

Le ragazze simbolo del pop britannico hanno incontrato Carlo diverse volte nel corso della loro carriera. Il primo faccia a faccia tra le Spice Girls e l’allora Principe Carlo d’Inghilterra fu nel 1997 al Princess Trust Concert di Manchester. La girl band in quel periodo era all'apice. L'incontro fu memorabile, anche perché le ragazze si lasciarono andare ad atteggiamenti piuttosto dissacranti rispetto al rigido protocollo reale. Memorabile fu il bacio stampato da Geri Halliwell e Mel Brown al Principe Carlo che fu immortalato dai fotografi con un evidente segno di rossetto rosso sulla guancia.

Mel B e Mel C in prima linea

Secondo i ben informati, sembra che Mel B e Mel C stiano facendo il possibile per realizzare l'evento. Mel C ha espresso il dispiacere della band per non avere avuto l'opportunità di esibirsi al Giubileo di platino della regina Elisabetta. E ha fatto capire che non si sarebbero perse un altro momento storico per la Gran Bretagna. Melanie B, da parte sua, ha rivelato di essere al lavoro su un progetto top secret con le sue colleghe. "Non posso dirlo esattamente, - ha dichiarato ai tabloid britannici - ma ci sarà qualcosa che verrà annunciato molto presto. È un progetto di cui siamo entusiaste. Ci saremo tutte e cinque". Sarà la volta buona per rivedere la super girl band da 100 milioni di dischi e per ballare ancora una volta sulle note di "Wannabe"?