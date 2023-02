Taylor Swift si innamora del modello trans nel nuovo video

N ella nuova clip musicale di Taylor Swift, la popstar si innamora del rubacuori trans Laith Ashley

Taylor Swift ha scelto l'attore e modello transgender Laith Ashley per il suo ultimo video musicale. La clip del singolo "Lavender Haze", scritta e diretta dalla stessa Swift, suona come un omaggio ai diritti LGBTQ. Protagonista della clip accanto alla cantante è infatti questo attore 33enne, nonché attivista trans, seguito da oltre 300mila follower su Instagram.

Il video di "Lavender Haze"

Taylor Swift continua la promozione del suo ultimo album "Midnights", uscito nell'ottobre 2022. Il video di "Lavender Haze" si apre con la popstar a letto, che si sveglia accanto al prestante Ashley. Lei indossa una maglietta oversize, lui a petto nudo mette ben in mostra i pettorali.

Lo stile onirico di Taylor Swift

Il video è ricco di effetti speciali che ne enfatizzano lo stile onirico. Ad un certo punto la Swift seduta sul letto è sovrastata da una nuvoletta "domestica" carica di pioggia, poi si mette ad osservare galassie luminose che spuntano sulla schiena del suo amante, quindi la sua casa si riempie di fumo. Ad un certo punto, Ashley compare perfino in tv nei panni di un annunciatore del meteo. Una sceneggiatura fantasiosa, tanti colori, una serie di sequenze che fondono piani di realtà diversi: un soggiorno nel quale crescono piante di lavanda, una televisione che si trasforma in un acquario.

Scambio di tenerezze con Ashley

Verso la fine del video, la Swift e Ashley sono ripresi accoccolati sul pavimento durante una festa con gli amici. Si scambiano tenerezze, l'attrazione fra i due è palpabile.

Il significato del video

"Lavender Haze", difficilmente traducibile in italiano (suonerebbe come "essere nella foschia della lavanda"), era una frase comune degli anni '50 il cui significato rimandava all'essere profondamente innamorati di qualcuno. La cantante 33enne ha rivelato che la canzone descrive un amore che vuoi proteggere dal mondo esterno. "Immagino che quando sei nella 'foschia della lavanda', faresti di tutto per restarci e non lasciare che le persone ti buttino giù da quella nuvola".

Il post di Laith Ashley

Laith Ashley ha ringraziato sentitamente Taylor Swift per averlo coinvolto nel progetto: “Grazie @taylorswift per avermi permesso di recitare una piccola parte nella tua storia. - ha scritto il modello su Instagram - Sei brillante e questa è un'esperienza che non dimenticherò mai. È stato davvero magico". “Grazie per essere un'alleata. - ha aggiunto - L'AMORE VINCERA' SEMPRE!"

Taylor Swift, regina dei Grammy

Taylor Swift ha appena vinto un Grammy per il miglior video musicale per "All Too Well: The Short Film". Si è trattato della dodicesima statuetta per la cantante, la seconda in carriera per il miglior video musicale.