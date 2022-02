Vanessa Incontrada è “Fosca Innocenti” in una nuova fiction

L 'attrice e conduttrice è la protagonista della fiction in onda dall’11 febbraio per quattro puntate in prima serata su Canale 5. Sarà un vice questore con un "fiuto" speciale per le indagini

Mancano pochi giorni al debutto della nuova mini-fiction targata Mediaset, con protagonista Vanessa Incontrada nei panni del vice questore di Arezzo Fosca Innocenti. L'omonima serie, composta da quattro puntate, racconta non solo storie di provincia e problemi legati al quotidiano ma anche complicati delitti che il vice questore Innocenti cercherà di risolvere da venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale 5.

Ma chi è Fosca Innocenti? Innanzitutto è una professionista delle forze dell'ordine con un dono straordinario: il suo olfatto, un grande fiuto che le consente di risolvere i delitti brillantemente.

Ospite di Silvia Toffanin, Vanessa Incontrada ha raccontato in questo modo il suo personaggio: «Fosca è una donna che ha due vite: il suo lavoro la fa essere molto rigida e molto attenta, deve avere tutto sotto controllo. Essendo vicequestore ha una responsabilità, ha delle persone che lavorano attorno a lei. Ma dall'altra parte è una donna che vive in campagna, ama gli animali. E Fosca è proprio lì che si sente davvero libera».

Accanto a Vanessa Incontrada, nella fiction vedremo il "fascinoso e donnaiolo" Francesco Arca e una squadra di polizia quasi tutta al femminile: «Con le colleghe è scattata subito una splendida alchimia. Con Desirée Noferini e Cecilia Dazzi (le ispettrici Giulia De Falco e Rosa Lulli), Irene Ferri (il pubblico ministero Giuliana Perego) e Giorgia Trasselli (Bice, l’anziana tata di Fosca) ci siamo viste anche fuori dal set, abbiamo mangiato insieme. E abbiamo creato una chat di gruppo, ci sentiamo e ci prepariamo a girare la seconda stagione» racconta a Sorrisi e Canzoni. Mentre del suo legame con Arca, che interpreta Cosimo, dice: «Noi ci conoscevamo abbastanza bene e quando ci hanno proposto questa cosa ci siamo detti: "La vita ci fa rincontrare in una veste diversa". È stato un bellissimo compagno di viaggio».