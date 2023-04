William e Kate “sollevati” per l’assenza di Meghan all’incoronazione

I principi di Galles sarebbero "sollevati" per l'assenza di Meghan Markle all'incoronazione di Carlo III. I rapporti con i duchi di Sussex sembrano sempre più tesi

Si è a lungo vociferato in merito alla possibile partecipazione dei duchi di Sussex all'incoronazione di Carlo III. All'indomani del loro trasferimento oltreoceano, Harry e Meghan hanno scagliato pesanti accuse contro la Royal Family. Da ultimo ci ha pensato proprio il secondogenito del nuovo re, che con la sua chiacchieratissima autobiografia ha reso pubbliche rivelazioni sconcertanti. Da Buckingham Palace nessuna replica, anzi: da subito si è detto che Carlo III volesse al suo fianco anche Harry in occasione della cerimonia di incoronazione. E così l'invito è arrivato persino in California. Con circa dieci giorni di ritardo rispetto alla data stabilita, i duchi di Sussex hanno sciolto la riserva, mettendo a tacere voci e indiscrezioni che si sono susseguite senza sosta per diverse settimane. Il prossimo 6 maggio sarà presente solo Harry. Con la scusa del compleanno di Archie, Meghan Markle resterà negli Usa. Per William e Kate sarebbe una buona notizia...

Meghan assente all'incoronazione del suocero: scelta opportuna o sgradevole affronto?

Che l'arrivo di Meghan all'interno della Royal Family abbia portato non pochi malumori è ormai assodato. Harry ha voluto proteggere la moglie, evitando che attorno a lei si scagliasse lo stesso clamore mediatico che anni prima aveva riguardato Lady Diana, e così ha deciso di dire addio alla corona e trasferirsi oltreoceano, dando inizio a un nuovo capitolo della sua vita. Tuttavia, da quel momento non sono mancate le accuse indirizzate proprio alla famiglia reale: dall'ombra del razzismo a "Spare", il libro del principe Harry. Con il fratello Wiliam ci sarebbero incomprensioni all'apparenza insanabili e le tensioni con la Royal Family sembrano evidenti. L'invito all'incoronazione di Carlo III sarà l'occasione giusta per rappacificare gli animi? Il principe Harry non mancherà, mentre Meghan resterà in California con i figli.

Ma la sua assenza è probabilmente una scelta opportuna, necessaria per lasciare a Harry il giusto spazio e permettergli di riallacciare, in autonomia, i rapporti con la famiglia. Il figlio del re non poteva mancare all'incoronazione del padre. La presenza di Meghan, invece, avrebbe oscurato l'immagine del nuovo sovrano o portato con sé troppe polemiche. Insomma, Harry sì ma senza Meghan: è forse questa la soluzione che mette tutti d'accordo, William e Kate in primis...

Non mancano però opinioni contrarie. Per alcuni, infatti, l'assenza della Markle all'incoronazione del suocero ha tutta l'aria di un nuovo, duro, affronto alla corona britannica.

Wiliam e Kate "sollevati": il motivo è Meghan

«Per l’assenza di Meghan Markle all’incoronazione di Carlo credo che il principe William e Kate Middleton siano in un certo senso sollevati». A dirlo è l’esperta reale Eloise Parke, che commenta così la notizia dell'assenza dell'ex attrice il prossimo 6 maggio. A "Entertainment Tonight", infatti, ha spiegato che il sollievo di William e Kate sarebbe «dovuto al fatto che durante l’evento ci sarà meno enfasi su di loro. Su chi guarda dove, su cosa si dicono, su quello che succede. D’altronde c’è un febbrile interesse intorno a queste relazioni». I sudditi britannici hanno visto insieme per l'ultima volta i due fratelli e le rispettive consorti in occasione dei funerali della regina Elisabetta II.

Eppure i rapporti tra loro già al tempo pare non fossero dei migliori. L'uscita della serie tv in onda su Netflix con protagonisti i duchi di Sussex e poi la pubblicazione del libro di Harry potrebbero aver creato ulteriori malumori...

«La verità è che non vedremo mai un momento Real Housewives tra queste due donne», aggiunge la Parke. Insomma, che tra le due cognate non scorra buon sangue sembra evidente. In diverse occasioni la moglie di William, Kate Middleton, e quella del fratello del minore, Meghan Markle, sono state immortalate insieme. Quei sorrisi però sarebbero solo di facciata...

Inoltre, commenta l'esperta royal, «se Harry non avesse preso parte alla cerimonia, sarebbe stato un momento incredibilmente triste. Certo, gli altri tre membri della sua famiglia non ci saranno, però penso che sia una soluzione sicura, alla luce di quello che abbiamo visto gli ultimi due anni».

Tuttavia, ha ricordato: «È pazzesco che appena cinque anni fa Carlo abbia accompagnato Meghan lungo la navata il giorno del matrimonio con Harry, qualcosa di davvero intimo. E adesso lei non sarà presente a uno dei momenti più importanti della vita del suocero». A sua detta è «la testimonianza di una relazione fratturata non soltanto con una parte della sua famiglia, ma con la Gran Bretagna nel suo insieme».