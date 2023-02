William ora indossa due orologi: omaggio a Lady Diana

N elle ultime settimane il principe William è stato visto sfoggiare ai polsi due diversi segnatempo: ecco perché

I cronisti più attenti alle vicende reali non si sono fatti sfuggire un ultimo dettaglio riguardante William. Il principe del Galles, in occasione dei suoi ultimi impegni pubblici con la moglie Kate, ha fatto una scelta di stile piuttosto insolita: ha indossato due orologi, uno per polso. Da un lato il suo inseparabile Omega Seamaster 300m, regalo della madre Diana, che indossa da oltre 20 anni. Sull'altro polso, William portava lo smartwatch super tecnologico Garmin Forerunner 245.

Il vezzo di Lady Diana

Il principe William non è il primo reale a indossare due orologi contemporaneamente. In alcune occasioni questo vezzo fu riscontrato anche nella madre del principe, la compianta Lady D. A Windsor, nel 1981, la principessa fu immortalata con due segnatempo al polso mentre stava assistendo a una partita di polo. Probabilmente quella volta si trattò di una scelta puramente pratica: indossò l'orologio del suo allora marito, Carlo, mentre era impegnato nel match. Ma in altre occasioni la scelta Lady D fu meno legata all'urgenza del momento e più una precisa scelta di stile.

La scelta del principe William

Tutto fa pensare che la scelta del doppio orologio da parte di William abbia un significato simbolico e affettivo. Il principe è legatissimo al suo Omega Seamaster 300m, un orologio classico e prestigioso che gli fu regalato da Diana ed è perfetto anche per le cerimonie ufficiali. Anche se meno chic, il Garmin Forerunner 245 ha tutt'altra funzione: è uno smartwatch di ultima generazione, adatto a una persona giovane e attiva. Il tracker del Principe di Galles ha una vasta gamma di funzioni, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca e della corsa. Uno strumento che consente a William di verificare in tempo reale le proprie prestazioni. E stare al passo con la moglie Kate, notoriamente attenta alla forma fisica.

Gli altri reali che amano il fitness

Altri reali, come il principe William, amano tenere d'occhio i propri livelli di forma fisica. La sua matrigna, la regina consorte Camilla, ha indossato un FitBit Charge per diversi anni, e anche suo zio, il principe Edward, è stato avvistato con un tracker. Da quando è diventata Queen Consort, Camilla ha indossato il suo fitness tracker meno regolarmente, sostituendolo con un orologio Cartier. Gli osservatori reali hanno notato che, probabilmente, un simile device è risultato troppo informale per la moglie di un re.