U na performance di arte generativa e musica collettiva per presentare il nuovo dispositivo di heated tobacco Pulze 2.0 by Imperial Brands Italia.

Il dispositivo di heated tobacco Pulze è stato presentato lo scorso settembre durante la Milano Fashion Week, con una sfilata-evento e pochi giorni fa è tornato protagonista con Feel The Pulze, un'esperienza esclusiva all’Areapergolesi di Milano che ha coinvolto gli ospiti in una performance di arte e musica collettiva.

Feel The Pulze: l'esperienza diventa collettiva

Durante l'evento Feel The Pulze gli ospiti sono diventati protagonisti di un'esperienza unica. Entrando nella location di via Pergolesi a Milano si sono trovati in un mondo fatto di suoni, musica, colori e immagini in movimento con cui hanno potuto interagire. Ognuno con il proprio stile e il proprio modo di essere.

Grazie alla collaborazione con l'hub creativo WOA, Areapergolesi è diventato un set totalmente immersivo, dove gli invitati hanno ripensato lo spazio con giochi artistici. Grazie alle pareti responsive e all'interazione con speciali sensori, ognuno poteva proiettare la propria sagoma, spostare colori e forme, trovandosi al centro di un momento di arte generativa.

L'ospite diventa DJ

Uno spettacolo senza precedenti, che ha messo al centro gli utenti lasciando liberi di realizzare anche il palinsesto musicale di Feel The Pulze. Come? Attraverso l’interazione tra i propri movimenti e la tecnologia, gli ospiti hanno creato la colonna sonora della serata, diventando Meta DJ dell'evento e dando vita a un sound originale, imprevedibile e irripetibile.

Pulze 2.0.: tutte le novità

Un design minimale e contemporaneo caratterizza il nuovo device senza combustione dedicato a fumatori adulti di Imperial Brands declinato in tre nuovi colori: Deep Teal, Rich Copper e Midnight Mocha. Pulze 2.0 migliora l’esperienza di consumo grazie ad una tecnologia di riscaldamento Inside-Out potenziata. Lo stick viene scaldato dall’interno attraverso un elemento in ceramica che garantisce tempi di avvio più veloci.

Pulze 2.0 scalda il tabacco senza bruciarlo in modo rapido, con una performance migliorata: oltre 25 utilizzi a fronte di una sola ricarica. Un dispositivo tutto in uno che non necessita di custodie per la ricarica ed è dotato di uno strumento integrato per la pulizia. Infine, permette di scegliere tra due modalità di gusto: intensa o delicata.