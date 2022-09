Bollette: come cambiano dal 1° ottobre

D al 1° ottobre sono previsti rincari per i clienti che sono ancora in regime di tutela. Inoltre le bollette diventeranno mensili

In un periodo di rincari generalizzati, arrivano due novità per le bollette di luce e gas: da un lato la fatturazione diventa mensile, dopo che l'Autorità per l'energia Arera ha deciso di dare il via libera, per "alleggerire" e spalmare il costo che i consumatori si trovano a dover pagare per i consumi di gas; dall'altro, però, gli esperti prevedono una stangata sui prezzi della luce, che dovranno essere necessariamente adeguati dopo mesi di interventi per bloccarne la crescita. Ecco cosa cambia.

Da ottobre bollette mensili del gas

Dal 1° ottobre 2022 cambia, dunque, la fatturazione del gas che non sarà più bimestrale, bensì mensile. A deciderlo è stata l'Autorità per l'Energia, Arera, che ha aperto alla nuova possibilità di fronte ai rincari e alle difficoltà di molte famiglie a far fronte a bollette sempre più pesanti. In particolare, la novità riguarda i clienti che accedono ancora al mercato di maggior tutela, ossia circa 7,3 milioni di clienti domestici su 20,4 totali.

Cambia il calcolo delle tariffe

Sempre a proposito di gas, un'altra novità riguarda il sistema di calcolo delle tariffe. L'Arera ha deciso di aggiornare le tariffe su base mensile, consentendo non solo la fatturazione ogni 30 giorni, ma sganciando il costo della materia prima dalle quotazioni del mercato internazionale. Va chiarito che oggi il prezzo del gas dipende, infatti, dalle quotazioni presso la borsa di Amsterdam, il Ttf (Title transfer facility), mentre ora l'Arera ha deciso di calcolarlo sulla base dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano del Psv, il Punto virtuale di scambio, cioè di fatto il principale luogo in cui viene scambiato il gas al pari di una borsa italiana di questa materia prima.

L'obiettivo è, come spiega Arera, "trasferire con tempestività ai clienti il beneficio di eventuali iniziative europee di contenimento dei prezzi" delle risorse energetiche. A breve, infatti, l'Ue vorrebbe introdurre un prezzo al gas a livello europeo.

Infine, sempre sul fronte del gas, l'aggiornamento delle tariffe avverrà a posteriori e non in anticipo sull'emissione delle bollette, come avvenuto fino ad oggi. Significa di fatto che il costo luce e gas saranno sganciati per cui ora, a fine settembre, sarà aggiornato il prezzo della corrente elettrica per i prossimi tre mesi, mentre quello del gas sarà stabilito solo a fine ottobre e dunque aggiornato entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo (in questo caso il 3 novembre, visto che il 2 è festivo).

Cosa dicono i consumatori

Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni dei consumatori e in particolare dall'Unione nazionale consumatori che si era battuta per queste modifiche: «Ora sarà possibile avere anche nel mercato tutelato del gas delle fatture mensili, invece che bimestrali. Un passo avanti molto importante per evitare bollette insostenibili per le famiglie o possibili conguagli esagerati» ha spiegato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione nazionale consumatori. Meno soddisfatti, invece, Assoutenti e Codacons, che non ritengono che la novità porti benefici, ma che al contrario possa tradursi in maggiori rincari.

A questo proposito a preoccupare fin da subito sono gli aumenti stimati per la luce proprio da ottobre.

Luce, in arrivo la stangata

I rincari pesano già da mesi sulle bollette dei clienti che hanno già scelto il mercato libero. Ricordiamo che c'è tempo ancora fino a gennaio 2024 per il passaggio a questo mercato per chi fosse ancora nel settore del mercato tutelato, mentre per le imprese il termine scade il 31 dicembre. La vera differenza sta nel fatto che il prezzo, in questo caso della luce, subisce oscillazioni notevoli e quasi nessun gestore offre contratti a prezzo fisso. Con i rincari che si sono registrati negli ultimi mesi, il costo delle bollette è lievitato notevolmente e adesso il peso delle fatture si farà sentire anche per i clienti del mercato tutelato.

Questo perché finora l'Arera era riuscita a rinviare i rincari per i consumatori di questo segmento di mercato, ma ormai non è più possibile. Si stima, quindi, che il prezzo attuale di 25 centesimi per chilowattora possa arrivare a 40/50 centesimi, con un raddoppio, cioè un aumento fino al 100% per la sola voce relativa al costo della materia prima.

Secondo Assoutenti una famiglia italiana media si troverà a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas, relative ai primi 9 mesi dell'anno, quindi senza gli ultimi adeguamenti, mentre per l'energia elettrica la spesa è già cresciuta nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%.