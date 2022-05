Bonus da 200 euro: cos’è e chi ne ha diritto

U n bonus da 200 euro arriverà a lavoratori e pensionati direttamente in busta paga: lo ha annunciato il premier Draghi. Prorogate anche altre misure: bonus bollette e sconto carburanti

I prezzi salgono e il Governo corre ai ripari. Lo fa con un bonus da 200 euro, di cui ha parlato il presidente del Consiglio in persona. L’obiettivo è “difendere il potere d’acquisto delle famiglie”, come ha chiarito proprio Mario Draghi: «C'è un importante provvedimento di sostegno al reddito di 28 milioni di italiani, pensionati e lavoratori con un reddito fino a 35mila euro: ci sarà un bonus uguale per tutti di 200 euro».

Cos’è il bonus da 200 euro

Si tratta di un sostegno economico, una tantum, cioè erogato una sola volta con lo scopo di sostenere soprattutto le famiglie delle fasce più deboli, di fronte all’inflazione che sta facendo impennare i prezzi dei beni di consumo primario. In tutto il Governo ha stanziato 14 miliardi per questo bonus.

Come sarà erogato il bonus e a chi

I destinatari sono tutti i cittadini con un reddito inferiore a 35mila euro. Per tutti, come chiarito da Draghi, la cifra sarà identica, quindi non sono previste fasce differenziate a seconda della disponibilità economica. «Sui pensionati non c'è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro a erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile» ha chiarito ancora il premier.

Insomma, i dipendenti riceveranno la cifra in busta paga, mentre i pensionati se la vedranno caricare sull’assegno mensile. Quanto ai datori di lavoro che dovranno versare la cifra, Draghi ha rassicurato: «Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile». Al momento, invece, restano da definire le modalità con le quali riceveranno la quota i lavoratori autonomi.

Le altre misure: proroga dello “sconto carburanti”

Un’altra misura decisa dal consiglio dei Ministri riguarda la proroga dell’attuale taglio delle accise sui carburanti. Significa che, nonostante fosse in scadenza, la misura varrà fino all’8 luglio. Si tratta di una riduzione di 25 centesimi al litro dell'imposta di produzione, che aggiungendo l’Iva si traduce in 30,5 centesimi sul prezzo finale.

Bonus bollette (anche retroattivo): a chi spetta

Con un secondo pacchetto di iniziative, da oltre 50 articoli, si interviene invece per alleggerire il peso delle bollette (specie della luce e del gas) e i prezzi delle materie prime, in particolare per venire incontro alle difficoltà delle imprese, alle prese con gli effetti della guerra in Ucraina. Quanto al bonus bollette, è rinnovato per il terzo trimestre di quest’anno, quindi fino a settembre. Inoltre è diventato retroattivo: anche se l’Isee viene presentato dopo il pagamento delle utenze, si potrà beneficiare dello sconto sulla prima bolletta utile successiva alla presentazione della certificazione. In alternativa, è anche possibile ottenere su richiesta un rimborso. Attenzione: come avvenuto finora, riguarda coloro che abbiano un Isee fino a 12.000 euro.

Bonus bollette: a quanto ammonta

Quanto agli importi, ricordiamo che il bonus ordinario ammonta a 128 euro per nuclei familiari composti da 1-2 componenti ai quali si aggiunge il bonus “straordinario” per il 2° trimestre di 109,20 euro; per le famiglie con 3-4 componenti, è previsto un assegno da 151 euro oltre a una compensazione da 132,86 euro; infine per le famiglie con più di 4 componenti, l’assegno ordinario è di 177 euro, mentre il contributo aggiuntivo ammonta a 155,61 euro.

Per le famiglie meno abbienti, sono rinnovati anche gli attuali aiuti per affitti e trasporti pubblici, oltreché che i sostegni per chi ha familiari con grave disabilità o malattia.

Il bonus per disagio fisico

Il rinnovo del bonus bollette riguarda anche coloro che sono affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva una persona con grave malattia, costretta ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In questo caso, la compensazione integrativa prevista per il bonus fino a 3kW per residente è pari a 36,4 euro, se il consumo extra dovuto agli apparecchi salva-vita è inferiore ai 600 kWh/anno (rispetto ai 2700 kilowattora annui di un cliente tipo); è di 62,79 euro tra 600 e 1200 kWh annui e di 90,09 euro se l'extraconsumo supera i 1200 kWh/anno.

Il sostegno alle imprese

Infine, una parte del nuovo pacchetto deciso dal Governo riguarda le imprese in crisi: comprende la semplificazione delle procedure per le rinnovabili, l’estensione del credito d’imposta per le imprese più energivore (a maggior consumo di energia) e l’erogazione di aiuti per 200 milioni alle realtà più fortemente danneggiate dalla guerra in Ucraina, come le imprese che in passato avevano maggiori scambi di esportazioni o importazioni con Ucraina, Russia o Bielorussia. Per non fermare i cantieri, sono stati stanziati 3 miliardi per fronteggiare i rincari dei prezzi delle materie prime, "per consentire alle stazioni appaltanti di fronteggiare gli aumenti dei costi, riconoscendo alle imprese i prezzi del 2021 con un più 20%", come spiegato dal ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini.