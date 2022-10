Bonus, tutte le scadenze del 2022 e 2023

B onus autonomi, bonus trasporti, tv e decoder, elettrodomestici e altri: tutti gli incentivi e detrazioni che si possono ancora ncora chiedere ed entro quando

Mancano ormai poco meno di tre mesi alla fine del 2022, quando scadrà anche una parte dei bonus attualmente disponibili. Il 31 dicembre, quindi, è una data importante da segnare, per non perdere l'opportunità di presentare domande per sconti fiscali e sostegni.

Attenzione, però, alcuni bonus rimarranno validi anche nel 2023 (e 2024).

Le prime scadenze: bonus 200 euro per gli autonomi

Se ancora non lo avete fatto, è tempo di presentare la domanda per il bonus 200 per gli autonomi. Le richieste si possono inoltrare all'Istituto di previdenza-Gestione separata fino al 30 novembre. Vale per chi ha redditi entro i 35mila euro, mentre per redditi fino a 20mila euro annui c'è la possibilità anche di chiedere il bonus da 150 euro.

31 dicembre: quali bonus scadono per i lavoratori

Il 31 dicembre rappresenta una data cruciale, perché sono diversi gli incentivi in scadenza. Il primo riguarda il bonus facciate, cioè la detrazione fiscale del 60% delle spese sostenute per interventi di manutenzione e restauro o recupero delle facciate esterne degli edifici.

Attenzione, perché fino a fine anno è anche possibile chiedere e ottenere il bonus bollette per i lavoratori dipendenti, se i datori di lavoro aderiscono all'iniziativa. Si tratta di un contributo erogato dalle aziende sotto forma di benefit aggiuntivo allo stipendio, che serve a ridurre l'impatto dei costi energetici (luce e gas) per i dipendenti.

Sempre entro il 31 dicembre si può usufruire del bonus trasporti, vale a dire lo scontro di 60 euro per chi acquista abbonamenti ai mezzi pubblici.

Rimanendo in ambito lavorativo, ecco poi il bonus part-time, cioè i 550 euro per chi ha lavorato con questa formula nel 2021.

I bonus per casa, mobili, elettrodomestici

In scadenza il 31 dicembre anche i voucher sulla casa: il bonus tv e decoder, per esempio, che spetta a chi ha un ISEE entro i 20mila euro e consiste in un contributo di 50 euro per chi acquista un decoder o televisore nuovo con cui sostituire quello vecchio che non riceve il digitale terrestre.

C'è poi anche il bonus mobili ed elettrodomestici, che permette di recuperare il 50% delle spese sostenute per gli acquisti connessi alla ristrutturazione di una casa (massimo 10mila euro, che dal 1° gennaio 2023 si dimezzeranno a 5mila).

La percentuale di detrazione, invece, sale al 75% in caso di bonus barriere architettoniche, quando si effettuano interventi per la loro eliminazione.

Bonus per la mobilità e i giovani

Scadono, infine, il 31 dicembre gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici a due ruote (bonus moto elettriche o ibride), che valgono il 30% sul prezzo e fino a un massimo di 3.000 euro (o 40% e massimo 4.000 se si rottama il vecchio mezzo fino alla classe Euro3).

Per quanto riguarda i giovani, invece, c'è ancora la possibilità di usufruire del bonus casa under 36, che permette di non pagare le imposte se si ha meno di 36 anni, un ISEE fino a 40mila euro e si compra la prima casa.

I bonus del 2023

Ma non tutti i bonus scadono il 31 dicembre 2022. Ci sarà tempo, ad esempio, fino al 12 gennaio del 2023 per chiedere il bonus benzina per i dipendenti, che rientra tra i benefit analoghi al bonus bollette per i dipendenti. In questo caso vale fino a 200 euro, spendibili per fare rifornimento alla propria auto o moto.

Il 28 febbraio scadrà, invece, l'Assegno unico universale, ma attenzione: significa solo che entro questa data si dovrà presentare la domanda per ottenere l'assegno, se la situazione economica-reddituale non è variata rispetto al 2022.

Ci sarà tempo fino al 30 giugno 2023, poi, per il Superbonus al 110%, nel caso in cui si siano effettuati interventi in case ex IACP o cooperative edilizie, a patto che almeno il 60% dei lavori sia stato ultimato. La detrazione spetterà comunque fino alla fine del 2023.

Proprio il Superbonus 110%, infatti, rimarrà valido fino a fine dicembre per interventi in condomini e palazzine da 2 a 4 unità, che appartengano a persone fisiche (non coop, quindi): dal 2024, però, la detrazione scende al 70%.

Infine, si potrà chiedere e ottenere il bonus acqua potabile fino al 31 dicembre 2023: si riceve un credito d'imposta del 50% sulle spese per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica sull'acqua di rubinetto.

Che bonus restano nel 2024 (e 2025)

Ma quali bonus sono stati previsti anche oltre il 2023? Nonostante gli incentivi e sostegni possano essere soggetti a revisione da parte dell'esecutivo, al momento rimarranno anche nel 2024 i bonus mobili ed elettrodomestici (detrazione 50% fino a 5.000 euro di spesa), il bonus casa (50% di detrazione su una spesa massima di 96mila euro per la ristrutturazione di appartamenti in condominio o singole unità abitative), ecobonus (credito d'imposta tra il 50 e il 65% per ristrutturazioni che portino a una riduzione del consumo energetico), bonus verde (36% di detrazione fino a 5.000 euro) per ripristino e sistemazione di aree verdi private e condominiali.

Guardando ancora più in là, occorre tenere presente che il Superbonus al 110% rimarrà anche nel 2025, ma solo per interventi su immobili in aree sismiche colpite dai terremoti del 2019, mentre scenderà al 65% quello per riqualificazioni in condomini e palazzine singole da 2/4 unità di proprietà di persone fisiche.