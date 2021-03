Bonus asilo nido 2021: come fare domanda

I l bonus asilo nido 2021 permette di ottenere un rimborso della retta a tutte le famiglie di bimbi piccoli, senza limiti di reddito. Ora è possibile inoltrare la domanda

Via alle domande per ottenere il bonus asilo nido 2021, che permette di ottenere un rimborso della retta a tutte le famiglie di bimbi piccoli, senza limiti di reddito. Ecco qualche informazione utile.

A chi spetta il bonus asilo nido 2021

Il bonus asilo nido 2021 spetta ai genitori di bambini fino a tre anni, anche adottati o in affido, che frequentano l’asilo nido. Ma anche ai genitori dei bimbi affetti da una malattia che rende impossibile la frequenza e che hanno una baby sitter. L’importo varia in base al reddito, da 136 (per chi supera i 40.000 euro di Isee o non lo presenta) a 272 euro.

Come fare la richiesta del bonus asilo nido

La richiesta per ottenere il bonus asilo va presentata online (su inps.it o via patronato: l’assistenza è gratuita), indicando i mesi per i quali si chiede il beneficio, e allegando l’Isee minorenni. Per i figli assistiti a casa serve un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequentare l’asilo.

Come avviene il pagamento del bonus

Il pagamento del bonus asilo avverrà sul conto corrente del genitore man mano che lui caricherà le fatture. Queste andranno allegate alla domanda nel mese successivo al pagamento o comunque entro l’aprile 2022 (info su bit.ly/3c54alh).