I prossimi incentivi auto scattano dal 1° aprile e sono destinati a chi vuole vetture meno inquinanti. Si tratta di bonus da 6mila a 2mila euro a seconda del tipo di macchina che si acquista. Requisiti, valore delle auto acquistabili, regole sulla rottamazione, tempi

Arriva una nuova tornata di incentivi auto per l’acquisto di veicoli ecologici. Si parte il 1° aprile e complessivamente il Governo ha stanziato 700 milioni di euro, destinati per la maggior parte (o del tutto) agli automobilisti privati. Il decreto che prevede i nuovi “bonus” è stato firmato il 18 febbraio scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale a marzo, prevede che 300 dei mille milioni annui stanziati dallo Stato andranno all’industria per la conversione ecologica. A breve arriverà il decreto attuativo da parte dei ministeri competenti, ma le indiscrezioni permettono già di capire quali saranno gli importi e i requisiti per usufruire degli incentivi.

Come funzionano i nuovi incentivi

Gli incentivi servono per l’acquisto di veicoli meno inquinanti. Quindi si parla prima di tutto di elettrici e ibridi plug-in, cioè ricaricabili: in quest'ultimo caso si tratta di auto con un motore a combustione tradizionale e una batteria che può essere collegata a una presa per caricarla prima di mettersi alla guida. Gli incentivi sono previsti anche per ibridi full e mild (cioè sistemi dotati di motore elettrico collegato a quello termico, che lo sostengono in accelerazione e si ricaricano in frenata), ma anche ciclomotori e moto elettriche.

Più soldi per le auto elettriche, a scalare per le ibride

Nel dettaglio, la fetta più consistente riguarda proprio le auto che rientrano nella fascia di emissioni di anidride carbonica 0-20 g/km, ossia le elettriche, con 250 milioni di euro complessivi; altrettanti alle vetture con CO2 compresa tra 21 e 60 g/km, cioè le ibride plug-in, mentre 170 alla più ampia fascia 61-135, che comprende ibride full e mild, benzina e diesel. Gli ultimi 30 milioni, invece, saranno destinati alle due ruote “green”.

La novità: più soldi ai privati

Una prima differenza rispetto ai precedenti incentivi è che si vogliono privilegiare gli automobilisti privati rispetto alle aziende: «Dagli incentivi 2022, infatti, saranno esplicitamente escluse le persone giuridiche, ossia le aziende. Questo "divieto" avrà una sola eccezione: le imprese che operano nel car sharing, che però potranno acquistare solo veicoli con emissioni fino a 60 g/km e dovranno utilizzarli nelle flotte condivise per almeno 24 mesi» spiega Mario Rossi di Quattroruote.

Sono i concessionari a chiedere il bonus

Il meccanismo di richiesta è semplificato rispetto ai vecchi inventivi: «Ci si reca in concessionaria e si prenota l’auto da acquistare: al momento della firma del contratto, il venditore prenota il bonus sulla piattaforma apposita del ministero dello Sviluppo economico e viene generato un codice che dà diritto all’incentivo, a prescindere dalla data di immatricolazione. Presumibilmente il decreto attuativo stabilirà un limite, per esempio 12 mesi dalla data di prenotazione all’immatricolazione, ma il bonus sarà opzionato e, siccome saranno a esaurimento fondi, non ci sarà comunque il rischio di perdere la propria quota di sconto – spiega l’esperto – Anche per le concessionarie sarà più semplice: il bonus sarà loro rimborsato dalla casa automobilistica, che a sua volta lo “recupererà” dallo Stato sotto forma di credito d’imposta».

I requisiti per accedere al bonus

Un’altra differenza è che non sarà richiesta, salvo modifiche dell’ultima ora, la rottamazione del vecchio veicolo come requisito per ottenere l’incentivo. L’unica eccezione riguarda le auto molto inquinanti: «La demolizione sarà limitata, come in passato, alla fascia di emissioni 61-135 g/km di CO2 e, altra novità rispetto al recente passato, non riguarderà più le auto immatricolate da almeno dieci anni, ma tutte le vetture con classe di emissione fino a Euro 5 che, lo ricordiamo, sono state in vendita fino al 31 agosto 2015» spiega ancora Rossi. Attenzione, però: la vettura da rottamare dovrà essere intestata alla stessa persona che acquista il veicolo nuovo con gli incentivi, oppure a un familiare convivente da almeno 12 mesi. Un’altra avvertenza riguarda anche un vincolo: chi è beneficiario dei nuovi incentivi statali non potrà rivendere lʼauto acquistata col bonus prima di 12 mesi.

Chi ne ha diritto

Una buona notizia riguarda il costo delle auto sulle quali poter applicare gli incentivi. Un limite del passato, infatti, era che i “bonus” valevano solo su vetture dai 50mila euro in su e questo era considerato un limite, oltre che una sorta di discriminazione per chi invece poteva permettersi solo vetture di costo inferiore. «Il Governo, invece, è determinato a portare da 50 mila a 35 mila euro il prezzo massimo nella fascia 0-20 (le elettriche), a scendere da 50 mila a 45 mila nella fascia 21-60 (ibride plug-in) e ad abbassare da 40 mila a 35 mila quello della fascia 61-135 (come le ibride full o mild) – spiega Rossi - Queste soglie non comprendono l’Iva, l’Ipt e la messa su strada. Se, come pare, fossero confermate, il prezzo d’acquisto di un’auto elettrica non dovrebbe superare, per ottenere il contributo statale, i 42.700 euro, accessori compresi».

Il bonus non vale per l'usato

I nuovi incentivi riguardano solo l’acquisto di auto nuove: non si potranno richiedere, quindi, per la sostituzione del proprio mezzo con un altro usato. «Ad oggi lo schema predisposto dal decreto non prevede incentivi per l’usato, che tra l’altro lo scorso anno non hanno riscosso un grande successo. Si era ipotizzato di recuperare una parte dei soldi non usufruiti, ma al momento questa possibilità non c’è» spiega Rossi. Chi ha intenzione di rottamare una vettura, però, con i nuovi incentivi potrà farlo con tutti i veicoli fino a Euro 5 (prima era Euro 4), cioè immatricolati fino al 31 agosto 2015.

I bonus: da 6mila e 2mila euro

In questo caso le modalità ricalcherebbero quelle del passato, ma più semplificate: 6.000 euro per lʼ'acquisto di unʼ'auto elettrica con rottamazione (4.000 euro senza); 4.000 euro per le ibride elettriche plug-in, con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km in caso di rottamazione e 2.000 euro senza demolizione; infine, 2.000 euro per la fascia di CO2 compresa fra 61 e 135 g/km, con rottamazione obbligatoria. In quest’ultima categoria rientrano sia le auto termiche convenzionali di piccola cilindrata, sia le mild hybrid che anche le full hybrid.

Questi “bonus” potrebbero essere cumulabili con eventuali sconti da parte della Casa costruttrice o della concessionaria.