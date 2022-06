Bonus patente 2022: cos’è e chi ne ha diritto

I l bonus patente è un incentivo per i giovani, riservato agli under 35, per trovare lavoro come autotrasportatori. Le autoscuole: «C’è carenza di professionisti». Ecco come funziona

Da un lato la disoccupazione giovanile, dall’altro la carenza di alcune figure professionali. Partendo da questo presupposto è stato messo a punto il Bonus Patente 2022, previsto da un decreto del Governo. Si tratta di un incentivo studiato per i giovani che intendono conseguire una patente per i mezzi pesanti come i tir o i pullman. Il 1° luglio si partirà con le domande per ottenere un rimborso per coloro che conseguono la patente C per i mezzi pesanti e l’abilitazione alla guida professionale, la cosiddetta CQC, Carta di Qualificazione del Conducente. Requisito fondamentale è essere under 35 anni.

Ecco come funziona il bonus patente, che rimborso è previsto e che costi bisogna sostenere per ottenere patente e abilitazione.

Cos’è il bonus patente 2022

L’agevolazione prevede un contributo sulle spese sostenute per conseguire la patente e la Carta di qualificazione del conducente (CQC): «È stato previsto per stimolare le nuove generazioni e avviarle alla professione di trasportatore, che nel tempo ha visto una diminuzione degli addetti. È un sostegno a un percorso di formazione che dà una qualifica professionale, come richiesto da parte dell’Europa. È rivolto a due categorie: chi aveva già una patente C, ma non la usava per motivi professionali; chi non era in possesso della patente C e vuole ottenerla, insieme alla CQC» spiega Andrea Onori, segretario nazionale Autoscuole UNASCA, che raggruppa le principali autoscuole sul territorio italiano.

A quanto ammonta il bonus patente

Il bonus patente è stato messo a disposizione dal governo con uno stanziamento complessivo di 3,7 milioni di euro per il 2022 e 5,4 milioni di euro ogni anno fino al 2026. Chi ne fa richiesta può ricevere un indennizzo dell’80% delle spese sostenute per conseguire la patente C e la CQC, fino a un massimo di 2.500 euro. Il voucher va a sostituire il precedente incentivo di 1000 euro previsto dal decreto Infrastrutture.

Ma quanto costa ottenere le qualifiche? «Le spese variano a seconda della zona di residenza, in base al costo della vita e alle esigenze del singolo: diciamo che sono richieste 10 ore di lezione tra teoria e pratica, ma in alcune casi quel monte ore può non bastare. In genere la spesa si aggira comunque intorno ai 2.200-2.500 euro e non supera i 3.000 euro anche nel caso in cui si voglia contestualmente anche conseguire la patente E per mezzi con rimorchio, che spesso è ritenuta un investimento perché abilita a un’altra categoria e si ottimizzano i costi» spiega ancora Onori.

Tempi e requisiti per presentare la domanda

Il bonus potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026. La domanda dovrà essere presentata in via telematica: «Il requisito indispensabile è essere under 35. Il bonus è previsto anche per i percettori di reddito di cittadinanza, mentre non è più considerata obbligatoria l’assunzione presso un’azienda di autotrasporti nei tre mesi successivi al corso per la patente C e la CQC, come invece era richiesto nelle disposizioni precedenti. Prima delle ultime modifiche, infatti, si chiedeva un contratto di assunzione di almeno 6 mesi per aver accesso al bonus - spiega Onori – Quanto alle modalità, siamo in attesa del regolamento attuativo che dovrebbe arrivare a giorni, per chiarire se occorra rivolgersi alla piattaforma del ministero delle Infrastrutture, se con Spid o meno, ecc.».

Il rimborso potrà comunque essere erogato per una sola volta e non costituisce reddito imponibile né influisce sull’ISEE.