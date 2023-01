Hai speso troppo durante le feste? Come risparmiare e rientrare delle spese

C onto corrente in rosso dopo le Feste? Niente paura, ecco alcuni trucchi per risparmiare e rimetterti presto in carreggiata

Se durante le Feste ha perso di vista il budget familiare, ecco una serie di trucchi per risparmiare e rimetterti presto in carreggiata. Tra corse ai regali, le cene dai parenti e la contagiosa euforia da festività non è stato facile contenere le spese, ma arriva il momento di chiederti se il tuo conto in banca ha retto ai "botti" di fine anno. Mano allo smartphone, apri l'app della banca. Fortunatamente sei seduta, ma questa volta, sul divano, lo sprofondo è "rosso". E adesso, cosa fare?

Prima cosa, tranquillizzati. E sappi che non sei la sola ad aver esagerato. Pur avendo preparato con cura un piano per le spese, non di rado in questi casi i costi imprevisti si accumulano rapidamente. Non scoraggiarti e sappi che questo è il momento giusto per per rivedere i tuoi piani finanziari complessivi tenendo sotto controllo le uscite. Ecco come rientrare dalle spese…

"Stay foolish, (don't) stay hungry"

Partiamo dal budget destinato al cibo. Qui puoi davvero risparmiare mettendoci un po' della tua creatività. Probabilmente avrai fatto incetta di avanzi da pranzi e cene tra Natale e Capodanno e li avrai messi in congelatore. Utilizzali aiutandoti attraverso qualche ricettario (online ce ne sono a bizzeffe) e riciclali dando loro nuova vita. Approfitta per dare un'occhiata agli alimenti "dimenticati" in freezer: servitene per fare almeno due pasti la settimana. Obiettivo? Svuotare il congelatore (verrà utile per sbrinarlo…). Stesso discorso vale per le scorte in dispensa. Scommetti che hai a disposizione quanto ti basta per almeno una settimana? Prodotti secchi, da forno, spezie essiccate, articoli in scatola e in bottiglia sono lì che aspettano di essere consumati.

Una volta esaurito il compito, passa alla pianificazione dei pasti, puntando ovviamente sul risparmio. Scegli ricette facili, eviterai di scoraggiarti e di cadere alla tentazione di ordinare cibo da asporto.

Ultimo, ma non meno importante, bandisci le uscite al ristorante, almeno per un po'. E una pizza con gli amici? Meglio prepararla a casa tua, divertente e meno costoso…

Per risparmiare esaurisci le tue scorte

Detto del cibo, proviamo a fare lo stesso con gli articoli per la casa. Ne hai accumulati approfittando degli sconti dei mesi precedenti: asciugamani di carta, articoli da bagno, detergenti, detersivi per il bucato, carta igienica. Consumali fino a esaurimento, senza lasciarti ingolosire da eventuali offerte post natalizie. Rientrano nelle "scorte" di casa anche tutti quegli oggetti di cui ti vuoi sbarazzare. Vestiti, videogiochi che i tuoi figli non utilizzano più, attrezzi da giardino e chi più ne ha più ne metta. Approfittane per metterli in vendita online, naturalmente con tutte le accortezze del caso per evitare brutte sorprese: sarà un modo per guadagnare qualcosa e contribuire ad appianare una situazione economica non florida.

"Fare cose" ti aiuta a risparmiare

E' un buon periodo dell'anno per occupare il tempo con le piccole faccende domestiche che avevi lasciato in sospeso nei mesi precedenti.

Prendi per esempio l'ammasso di oggetti accatastati in box. Da quanto tempo non dai un'occhiata? Perché non fare pulizia… Stesso dicasi per le pile di giornali, riviste e quotidiani che si accumulano in un angolo di casa. Butta tutto, fidati, non ti serviranno!

Pulisci ogni superficie lavabile del tuo appartamento, anche quelle che di solito rimandi. Prosegui con armadi e credenze, facendo spazio a cose nuove ed eliminando le vecchie. Accumulerai così tanto da riuscire a organizzare persino una svendita in primavera!

Una volta ripulito tutto, metti bene in ordine organizzando gli spazi. Ti sarà molto più facile trovare ciò che ti serve al momento del bisogno, evitando così di spendere per ciò che hai già in casa e che non avresti altrimenti trovato.

No panic, ora viene il difficile…

Ora che hai dato fondo a tutta la tua creatività per risparmiare un po', passiamo alle cose difficili: tagliare le spese e pianificare.

Fai di gennaio e febbraio il bimestre della "ricostruzione", limitando il più possibile le spese extra. Dai un'occhiata alle bollette di gas ed elettricità di casa e assicurati che non ci siano commissioni o costi aggiuntivi. Rivedi le tariffe assicurative di auto e appartamento, i costi mensili della tua linea fissa/internet e di telefonia mobile. Se trovi offerte vantaggiose sul mercato, questo è il momento di cambiare. Butta giù una lista dei servizi a cui sei abbonata e se trovi qualcosa che utilizzi di rado, dismettilo.

Prova a risparmiare sugli spostamenti: se la tua destinazione non è poi così lontana, vai a piedi oppure in bici piuttosto che in auto. Una regola che farà non solo a te e al tuo portafoglio, ma anche all'ambiente…

Puoi anche fare a meno per un po' di quelle piccole coccole che ti concedevi: caffè e colazione al bar e pausa pranzo fuori, ad esempio (vale la pena di portarsi qualcosa non solo quando vai in ufficio, ma anche quando hai in programma una giornata lontano da casa).

La pianificazione ti servirà infine per non non farti trovare impreparata il prossimo Natale. Come? Semplicemente analizzando la tua spesa di quest'anno e calcolando approssimativamente quanto ti servirà per le prossime festività natalizie. Dividi per 12 mensilità e risparmia quell'importo ogni mese. Vedrai che mettendo in pratica i piccoli accorgimenti che ti abbiamo suggerito non sarà poi così complicato rientrare e arrivare al prossimo anno senza stress da spesa.