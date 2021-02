La lotteria degli scontrini spiegata bene

L a prima estrazione è fissata per l’11 marzo. Ecco come funziona la lotteria degli scontrini e come puoi partecipare

Come registrarsi alla lotteria degli scontrini

La prima estrazione è fissata per l’11 marzo e in palio ci sono dieci premi da 100.000 euro per i consumatori ma anche dieci da 20.000 per i commercianti. Stiamo parlando della lotteria degli scontrini, la “riffa” che è stata pensata dallo Stato per spingere l’uso del denaro elettronico e che finalmente ha preso il via.

Per partecipare basta registrarsi su lotteriadegliscontrini.gov.it con lo Spid o la carta d’identità elettronica: il sito genera una tessera virtuale con un codice abbinato al proprio codice fiscale: si può stampare o salvare sullo smartphone e mostrarla nei negozi al momento del pagamento. L’esercente non dovrà fare altro che leggere il codice a barre con uno strumento collegato al registratore di cassa.

Con quali pagamenti puoi partecipare

Le estrazioni sono settimanali, mensili e annuali. Più spendi, più salgono le probabilità di vincita, perché ogni acquisto genera un biglietto per ogni euro speso, fino a un massimo di mille per scontrino. «Al momento, però» spiega Vincenzo De Luca, responsabile fiscale di Confcommercio «poco più della metà dei circa 1,4 milioni esercizi commerciali ha adeguato i propri registratori di cassa. I piccoli negozi stanno aspettando l’aggiornamento del software: perché tutti siano pronti serviranno altri 2 mesi».

Inoltre, sono validi per la lotteria di Stato solo gli acquisti pagati con denaro elettronico. Attenzione alle eccezioni: sono ammessi alberghi e ristoranti, ma non teatri e musei, spese di benzina, parcheggi o pagamenti in buoni pasto, farmaci, altre spese scaricabili e pagamenti con fattura.

Le verifiche da fare

Controlla se lo scontrino riporta il tuo codice lotteria, poi conservalo fino a quando sarà stato caricato nella tua area personale del sito lotteriadegliscontrini.gov.it. L’operazione richiede fino a 12 giorni.

Se vinci ricevi un avviso

Dopo ogni estrazione (qui le date: lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/le-estrazioni), nella homepage del sito saranno pubblicati i biglietti vincenti. Se sei tra i fortunati riceverai un avviso nella tua area riservata, seguito da una Pec o una raccomandata. «Da quel momento hai 90 giorni utili per reclamare il premio, nell’ufficio più vicino dell’Agenzia delle Dogane» conclude De Luca.