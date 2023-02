Benzina alle stelle: ecco i trucchi per risparmiare

I l prezzo del carburante è sempre più alto, e anche andare al lavoro in macchina sta diventando sempre più dispendioso. Se ti stai chiedendo come risparmiare benzina, o consumarne di meno, ecco alcuni consigli infallibili

Da mesi ormai non si parla d'altro: il prezzo della benzina continua a salire sempre di più. Secondo le statistiche fare un pieno alla macchina ormai può costare anche il 20 o il 30% in più rispetto a un anno fa. Non tutti abbiamo la possibilità di spostarci con i mezzi pubblici, in bici oppure a piedi. Ma come fare a risparmiare quando i costi continuano a salire? Esistono piccoli accorgimenti che, se messi in pratica mentre siamo alla guida, ci permettono di consumare meno benzina. Quindi, di risparmiare. Ecco alcuni consigli.

Per risparmiare benzina, programma il percorso

Guidare a zonzo per le vie della città ci porta a consumare più benzina del necessario. Meglio avere le idee chiare su dove vogliamo andare e qual è il percorso migliore per arrivarci. Prima di metterti al volante, programma il percorso da fare. Aiutati con un'app di mappe stradali. Eviterai di girare a zonzo e consumare benzina a vuoto, specie se non conosci bene la strada.

Mettiti al volante nell'orario giusto

Ok, devi essere al lavoro alle 8 del mattino. Ma a quell'ora le strade sono molto trafficate, rischi di rimanere bloccata nel traffico e fare anche tardi al lavoro. A volte, per evitare stress inutili e uno spreco di benzina, basta anticipare di qualche minuto la partenza. Meglio scegliere con attenzione l'orario più indicato per uscire. Ricorda di adottare la stessa regola quando devi andare a fare shopping o incontrare le amiche.

Una guida rilassata fa risparmiare benzina

Frenare bruscamente e accelerare all’improvviso stressa il motore e ci fa consumare più benzina. Quando sei al volante, cerca di rimanere rilassata e fai in modo che anche la tua guida lo sia. Ridurrai gli sprechi e il tuo umore ne beneficerà. Ma attenzione: anche una guida fluida può farci consumare di più. Accade se, per esempio, non sappiamo “ascoltare” la macchina quando bisogna cambiare le marce. Chi la macchina con il cambio automatico è avvantaggiata. Con il cambio manuale, invece, la marcia più corretta è quella che comporta una minore pressione sull'acceleratore, senza bisogno di rallentare.

Risparmiare benzina in autostrada

Devi fare un viaggio un po' più lungo e attraversare un tratto di autostrada? Nessun problema: per consumare meno benzina basta mantenere una velocità moderata e costante, evitare le frenate brusche e gli scatti improvvisi e utilizzare il cambio in modo da mantenere il motore a un regime di giri bassi, tra i 2000 e 2500. Così si evita lo spreco di carburante.

Spegni il motore quando sei ferma

Sei arrivata sotto casa della tua amica, ma lei ritarda. Ti fermi in sosta, ma non spegni il motore. Attenzione: oltre a inquinare, stai sprecando benzina. Meglio spegnere la macchina durante le soste, specie se pensi che durerà oltre 20 secondi.

Per risparmiare benzina, fai controllare la macchina

Tenere la macchina efficiente, con freni e motore ben funzionanti, può aiutare a consumare meno benzina. Lo stesso vale per le ruote, che dovrebbero essere sempre gonfie al punto giusto, altrimenti oppongono resistenza al rotolamento. Così si evitano le dispersioni di energia. Se vuoi risparmiare, fai controllare periodicamente la macchina.

Fai benzina nei posti più convenienti

I tempi in cui si faceva benzina dove capitava sono finiti. Con i prezzi che ci sono in giro, meglio fare un check delle offerte migliori nei distributori a noi più vicini. Per aiutarci esistono diverse app che confrontano i prezzi e fanno risparmiare sui costi della benzina.

Cosa non fare per risparmiare benzina

Hai fatto una ricerca su internet su come risparmiare sul carburante della tua auto e ti sei imbattuta in utenti che consigliano di guidare in folle, soprattutto in discesa. Attenzione: può essere pericoloso, potresti perdere facilmente il controllo del veicolo. Specie se hai la necessità di frenare all'improvviso. Non farlo mai.