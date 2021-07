La successione ora si può fare online

O ra la dichiarazione di successione si può fare online dal sito dell’Agenzia delle entrate, senza bisogno di presentarsi allo sportello. Ecco come procedere

La dichiarazione di successione si può fare online dal sito dell’Agenzia delle entrate, senza bisogno di presentarsi allo sportello. Il servizio è accessibile anche senza intermediario ai cittadini che possiedono lo Spid, la carta d’identità elettronica, o la carta nazionale dei servizi.

Come si fa la successione online

Dal sito agenziaentrate.gov.it devi seguire il percorso “Cittadini” – “Dichiarazioni” – “dichiarazione di successione”. Da qui accedi alla dichiarazione precompilata, che contiene già alcune informazioni, la richiesta di voltura catastale e il calcolo delle imposte da pagare. Se inserendo gli altri dati commetti errori, il sistema segnala in automatico le incongruenze.

Direttamente in banca

Al termine della procedura avrai l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico, che ti serve, per esempio, per ottenere lo sblocco dei conti correnti della persona defunta.

Agenzia delle entrate: gli altri servizi online

L’Agenzia delle entrate ha anche avviato il servizio per la richiesta online di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva, che fino a ieri erano rilasciati solo in ufficio. Dalla pagina web ottieni la generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme. Per info agenziaentrate.gov.it/portale/contatta