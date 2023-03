Klarna, società svedese leader globale nei servizi bancari, di pagamento e di shopping, ha scelto Paris Hilton per la sua nuova campagna pubblicitaria a tema anni Duemila. Un decennio così vicino, ma al tempo stesso carico di nostalgia, soprattutto per chi era adolescente in quegli anni ovvero i Millennials. Ed è soprattutto per loro che è stato scelto come volto della campagna l’iconica Paris Hilton e il suo intercalare “That’s hot” è stato trasformato nel lo slogan della campagna “That’s smoooth", claim del brand.

Klarna e Paris Hilton: nostalgia Y2K

Un tocco di humour e tante sfumature di rosa sono gli ingredienti visivi della campagna che vede Paris Hilton protagonista. Per un attimo veniamo proiettati in passato non troppo lontano, dove la tecnologia era rilegata a poche cose. Per esempio l'iPod, il Motorola starTAC: preistoria digitale, Instagram non esisteva ancora ma Paris Hilton era già una it-girl internazionale, una delle ragazze più influenti per moda e stile.

“Paris Hilton è un’innovatrice per quanto riguarda moda, tech e business, settori che Klarna conosce molto bene”, ha dichiarato David Sandström, Chief Marketing Officer di Klarna. “Considerata la sua capacità di anticipare le tendenze, la sua competenza in materia di shopping e il fatto che il nostro cliente è cresciuto insieme a lei, Paris è la partner perfetta per questa campagna”.

Perché gli anni 2000?

Serenità e spensieratezza sono i valori emersi da un sondaggio effettuato da Klarna sugli anni Duemila, una delle tendenza più forti sui social network. Ben l’83% di un campione di 1000 utenti guarda a quegli anni con un approccio nostalgico e leggero. Certo la tecnologia degli ultimi anni ha portato notevoli benefici, uno tra questi la comodità di poter fare shopping online ovunque ci si trovi, in qualsiasi momento. Tuttavia, secondo Klarna, il 19% degli aderenti al sondaggio sente la mancanza dell’esperienza fisica, ovvero di fare acquisti nei negozi con gli amici, caratteristica del primo decennio di questo secolo. La shopping experience è cambiata, mai capi d’abbigliamento stanno tornando a ripopolare gli scaffali. Ed è ritornata la voglia di fare un giro per le vie dello shopping con le amiche. Proprio come faceva Paris.