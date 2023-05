Morta la cagnolina di Paris Hilton: «Sono sotto shock»

P aris Hilton ha annunciato sui social network la morte della sua chihuahua. «Un dolore insopportabile», ha scritto la socialite. Follower e star cercano inutilmente di consolarla

Paris Hilton ha il cuore spezzato: la sua amata chihuahua è morta all'età di 23 anni. A renderlo noto è stata la stessa socialite, che ha pubblicato su Instagram un album fotografico della sua cagnolina che era con lei dal Duemila e con la quale, nel corso degli anni, si era messa in posa per diversi servizi fotografici e apparizioni pubbliche. «Oggi il mio cuore si spezza mentre dico addio alla mia preziosa chihuahua Harajuku Bitch», ha scritto Paris Hilton su Instagram. Ha aggiunto: «Per 23 anni incredibili ha riempito la mia vita di così tanto amore, lealtà e momenti indimenticabili. Ha vissuto una vita lunga, bella e iconica, circondata dall'amore fino al suo ultimo sonno pacifico».

La cagnolina aveva una casa a due piani

Un dolore insopportabile per Paris Hilton, che alla sua cagnolina ha fatto fare una vita da miliardaria. Per lei, e per gli altri suoi cagnolini, la socialite ha fatto costruire una vera casa a due piani con aria condizionata, riscaldamento, mobili, addirittura un candelabro. Ovviamente, il colore dominante è il rosa e gli arredi moderni.

Paris Hilton: «Lei era la mia famiglia»

Tra tutti i cagnolini di Paris Hilton, la chihuahua Harajuku Bitch era la preferita, quella che ha sempre accompagnato la socialite in giro per il mondo. Paris Hilton ha scritto su Instagram: «Le parole non possono esprimere l'immenso dolore che sto provando in questo momento. Era più di un semplice animale domestico. Per me era una famiglia, un'amica leale che era sempre al mio fianco in ogni svolta che la vita mi ha portato». Ha aggiunto: «Dallo sfarzo e dal glamour ai momenti tranquilli dietro le quinte, lei era sempre lì. Una piccola sfera d'amore che illuminava anche i giorni più bui. Abbiamo condiviso così tanti ricordi, risate e lacrime. Riposa in pace, mio dolce tesoro. Grazie per aver benedetto la mia vita con il tuo amore incondizionato. Sarai per sempre il mio angioletto, mi mancherai per sempre e ti amerò per sempre».

«Un dolore insopportabile»

Il post di Paris Hilton ha suscitato una grande commozione tra i suoi follower. In tanti le stanno inviando i loro messaggi di condoglianze. «Sarai anche andata via fisicamente», ha scritto la socialite, «ma l'impronta delle tue zampe sulla mia vita non svanirà mai. Riposa dolcemente, dolce amica, sapendo che sarai amata e mi mancherai sempre». A un follower che le ha mandato le sue condoglianze, Paris Hilton ha poi risposto: «Sto soffrendo così tanto che sono sotto shock. L'ho avuta così a lungo, non posso credere che se ne sia andata». In altri commenti, ha scritto che «il dolore è insopportabile». A un fan ha risposto: «Sono così triste. Non sentivo un dolore così forte da molto tempo».

Le condoglianze delle star a Paris Hilton

Paris Hilton è inconsolabile. Tanto che persino sua sorella, Nicky Hilton Rothschild non riesce a tirarla su di morale. Dopo avere commentato il messaggio di Paris con alcune emoji con le lacrime agli occhi, Nicky Hilton ha cercato di consolarla in privato. Anche star come Elle Fanning si sono commosse. «Un dolore insopportabile. Riposa in pace dolcezza», ha scritto l'attrice che si trova a Cannes per il Festival del cinema. L'attore e youtuber canadese Gigi Gorgeous le ha scritto: «Mi dispiace tanto. Ti amo così tanto, ti mando tutto l'amore in questo momento». Mentre la modella Kimora Lee Simmons ha aggiunto: «Mi dispiace tanto per la tua perdita. So che è dura».