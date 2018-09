Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana: attrice di 26 anni marchigiana Credits: Instagram @carlottamaggiorana_official

18.09.2018 di Alessia Sironi

In gara con il numero 12 e con il titolo di Miss Marche è originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), ma vive a Roma. Nella volata finale a due ha battuto Fiorenza D'Antonio, Miss Rocchetta Bellezza Campania. Terza classificata Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia con una protesi alla gamba sinistra

Il verdetto dell'edizione di Miss Italia 2018 arriva all’una e venti, dopo oltre quattro ore di trasmissione. E il titolo di Miss va al numero 12, Carlotta Maggiorana, che supera in volata sia Fiorenza D’Antonio (sul secondo gradino del podio) sia Chiara Bordi, la 18enne disabile insultata – aggiungeremmo in maniera ignobile, ndr – nei giorni scorsi sui social network a causa della protesi alla gamba dopo un'amputazione seguita a un incidente in motorino. Poi sono arrivati i festeggiamenti, le lacrime, la corona e lo scettro. E poco importa se probabilmente quasi nessuno tra qualche mese ricorderà a malapena il suo nome, come è successo ad Alice Rachele Arlanch che l’ha preceduta. E, a dire il vero a tutte le "gloriose" Miss dell'ultimo decennio.

Ma chi è Carlotta Maggiorana? Ha 26 anni, è originaria di Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno, ma abita da molti anni a Roma. Ed è sposata. Occhi e capelli castani, è diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, la Maggiorana non è un volto del tutto nuovo nel mondo dello spettacolo: è apparsa a 13 anni, nel ruolo di angelo, nel film The tree of life, con Brad Pitt e Sean Penn e Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni, oltre ad aver recitato nella fiction L’onore e il rispetto 5, con Gabriel Garko. È stata anche valletta nelle trasmissioni Avanti un altro! e Paperissima e nel mondiale di Superbike del 2016. Appassionata di moto ammette di avere una vera predilezione per Valentino Rossi.

"Che emozione, sono ancora incredula", ha detto subito dopo l'elezione "non sono ancora riuscita ad abbracciare mia mamma Gabriela o mio marito, Emiliano Pierantoni", l'imprenditore con cui la miss è sposata dallo scorso agosto e con il quale non disdegna di avere figli, anche se ora "lui dovrà un po’ aspettare", sottolinea sorridendo.

A giudicare le reginette, non solo il pubblico da casa, ma anche la giuria presente in studio: Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Filippo Magnini, Maria Grazia Cucinotta, Andrea Scanzi e Pupo hanno composto il parterre di giudici e con i loro voti hanno deciso la vittoria della bella Carlotta Maggiorana.

La seconda classificata, Fiorenza D'Antonio, 21 anni di Napoli, ha gli occhi verdi e i capelli color rame è laureata in fashion design, frequenta un master alla social Condenast Academy, si divide tra Lombardia e Campania e da 11 anni pratica contorsionismo aereo. Terza classificata Chiara Bordi: dopo la sua eliminazione, Francesco Facchinetti, che ha condotto la finale insieme a Diletta Leotta, si è rivolto agli haters che sui social hanno insultato la ragazza: "Siete dei deficienti. Purtroppo i social non possono dare un ceffone come faceva mia madre quando da piccolo dicevo una sciocchezza. Siete dei deficienti, nel 2018 queste cose non dovrebbero accadere". E non potremmo essere più d'accordo!