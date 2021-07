3 cose da sapere sulle ferie dei badanti

I badanti sono un grande sostegno tutto l'anno ma nel periodo estivo la loro presenza è cruciale. Ecco cosa si può chiedere

Per chi ha genitori molto anziani le vacanze possono trasformarsi in un gioco di incastri tra ferie e disponibilità dei badanti. Abbiamo chiesto ad Assindatcolf, l’associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, di rispondere a tre domande che riguardano tutti coloro che si trovano a gestire questa situazione.

Un badante può rinunciare alle ferie?

No. Il contratto nazionale del lavoro domestico stabilisce 26 giorni di ferie all’anno e almeno due settimane vanno consumate in estate. Gli stranieri fanno eccezione e possono cumulare le ferie in un biennio. In questo caso ci si può accordare.

Posso pretendere che venga in vacanza?

La trasferta è contemplata solo per i lavoratori conviventi, in caso contrario non è obbligata a seguirvi. Se lo fa, per quel periodo devi adeguare retribuzione e contributi alle tariffe dei lavoratori conviventi. Non è necessario comunicarlo all’Inps, basterà dichiarare le ore effettive al momento di pagare i contributi.

E se non si ripresenta dopo le ferie?

Se non c’è un valido motivo puoi inviare una lettera di contestazione e dal sesto giorno procedere con il licenziamento, senza preavviso e indennizzo.