P er la pandemia molte hanno perso il lavoro che comunque c'è, a causa dell'invecchiamento della popolazione. Il problema è che anche loro, le badanti, invecchiano perché nel settore non c'è ricambio. Ecco il primo report post coronavirus, con una sorpresa: aumentano "i" badanti

Dove sono finite le badanti? Molte oggi sono disoccupate perché in tante famiglie i nonni non ci sono più. I nostri anziani over 80 nel 2020 sono morti quasi in 500mila, 76mila in più rispetto ai cinque anni precedenti. Ma il lavoro è mancato anche perché molti uffici hanno organizzato le attività in remoto, insomma da casa. E così in tanti ci siamo arrangiati a gestire i nostri genitori. Secondo i dati ufficiali, quasi 4 badanti su 10 hanno perso il lavoro, il 38 per cento. Giusto per capire, agli inizi del Duemila erano disoccupate il 4,5 per cento, quasi 10 volte di meno. Questo sempre in base ai dati Inps. La realtà vera però non emerge (e sicuramente i numeri sono più alti) perché sono almeno 600mila su un milione quelle impegnate senza contratto, in nero.

Il 2020 delle badanti

Accanto a chi si ritrova in difficoltà per la chiusura di attività commerciali e aziende, ci sono insomma anche loro, queste figure ormai preziosissime in quasi tutte le case, perno su cui ruotano equilibri familiari e non solo. Eppure assenti dal dibattito pubblico e dall'agenda di governo. A queste donne (perché il 92 per cento sono appunto donne) è dedicata la ricerca “Badanti post pandemia”, realizzata dall’IRS (Istituto Ricerca Sociale) e Acli Lombardia nell’ambito del progetto Time to care di Fondazione Cariplo. Un report importante - alla sua seconda edizione dopo quella del 2011 - che fotografa la condizione delle famiglie in un’Italia che invecchia sempre di più, ma soprattutto è utile per studiare soluzioni per il futuro. Francesca Pozzoli, ricercatrice sociale che ha lavorato al report, ci aiuta a capire meglio cos’è successo in questo 2020: «Da una parte, a febbraio e marzo si è avuto un picco di assunzioni in più (più di 8 mila): il lockdown ha portato in chiaro una parte dei rapporti di lavoro, molte famiglie cioè hanno regolarizzato le badanti per ovviare ai vincoli di spostamento, in assenza di giustificati motivi lavorativi. Allo stesso tempo, però, soprattutto nella seconda metà dell’anno, molti rapporti si sono chiusi, per il decesso dei nonni, per il telelavoro o per la paura del contagio da parte delle famiglie».

Il ricambio è bloccato

Eppure in Italia gli ultra 65enni aumentano di 200mila persone all’anno. E 2 milioni e 600 mila sono gli anziani con limitazioni funzionali, che hanno quindi bisogno di una badante. Un'offerta ampia per un lavoro che dovrebbe essere garantito. «Il problema è che assistiamo a un ricambio bloccato. Le possibilità di accedere in modo regolare al nostro paese sono infatti venute meno, da diverso tempo. È da più di sei anni che non viene emanato un decreto flussi che consenta l’ingresso regolare di stranieri nei principali settori dell’economia, compreso il lavoro domestico. Abbiamo bisogno di almeno 10.000 assistenti familiari extracomunitarie in ingresso ogni anno. L’assenza di questa possibilità spinge ad arrangiarsi: chi può va verso il mercato sommerso, chi non può si addossa gli oneri della cura, scelta sempre meno sostenibile negli anni vista la rarefazione delle risorse familiari».

Anche le badanti invecchiano

Anche in questo mercato, insomma, non c’è ricambio. Tant’è che le badanti a disposizione invecchiano, come noi e i nostri nonni. «Nei primi anni Duemila l’età media era di 40 anni, oggi di 49» spiega la ricercatrice. «Noi le chiamiamo “due solitudini che si incontrano”: le “anziane” sono qui da una media di 14 anni e sono in prevalenza le donne dell’Est Europa, tra le prime arrivate, che convivono in casa con la persona da accudire. Dal 2007 però - anno della crisi - è aumentato il numero delle italiane: lavorano a ore, non conviventi, e hanno trovato in questa occupazione una soluzione alternativa all’impiego che non c’è più».

Chi sono oggi le badanti (anche uomini)

Accanto alle italiane e alle donne dell’Est Europa (il 53 per cento), aumentano le asiatiche e le africane, e diminuiscono le donne del Sudamerica, spinte in Europa anni fa dalla possibilità - fornita dal decreto flussi - di ricongiungersi ai mariti. A sorpresa, però, aumentano gli uomini che scelgono questo lavoro, passati dal 2,8 per cento del 2006 al 9,6 per cento di oggi. Triplicati, insomma, e soprattutto dell’Europa dell’Est. «Colpisce che chi si dedica a questo lavoro oggi voglia aggiornarsi e formarsi. E soprattutto dichiari di farlo non come soluzione temporanea, ma come lavoro per la vita, magari spostandosi in ospedale o casa di riposo». Ma colpisce anche che, tra le persone intervistate, la maggior parte si dichiari soddisfatta del proprio lavoro.

Un lavoro per il futuro, con gli interventi giusti

Quello che prima era un lavoro d’emergenza, adesso è cercato e anche più strutturato. «Occorre che l’offerta privata si fonda con quella pubblica e che questo lavoro così "individuale" sia sempre più condiviso, cioè integrato con i servizi residenziali, domiciliari, i centri diurni, gli ambulatori: per esempio l’infermiere che si occupa dell’assistenza domiciliare potrebbe fare da regista con la badante, coordinandosi con i vari servizi del territorio. Il Registro delle badanti, nato da poco e disponibile sui siti di alcune Regioni, può diventare il punto di riferimento per le famiglie e, per chi vuole lavorare, lo stimolo a emergere dal nero e a formarsi. Nuove soluzioni possono venire anche dalla badante di condominio, fino a oggi resta poco praticata». Il lavoro privato di cura insomma continuerà a mantenere una natura individuale e irregolare senza interventi centrali e coordinati che agiscano su fattori-chiave per l’emersione e la qualificazione: la riapertura di una immigrazione per motivi di lavoro; incentivi alla regolarizzazione attraverso un diverso sistema fiscale; una riforma dell’assistenza domiciliare pubblica, che va potenziata, estesa, collegata al lavoro privato di cura.