42 anni sono ormai troppi per avere un altro figlio?

L a posta del cuore. La scrittrice Chiara Gamberale risponde alle vostre lettere

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Cara Chiara, ho 42 anni, sono mamma di una bimba di 10 e moglie di un marito bello, bravo e paziente. Da tanto tempo lui vorrebbe un altro figlio ma, tra il lavoro e alcuni problemi di salute, il tempo è passato. Alla mia età è tardi ormai, vero? Un abbraccio. Lidia

lo chiedi a me? A me che ne avevo 40 quando Vita, mia figlia, è arrivata per guarire, ammalandoli, tutti gli equilibri e per insegnarmi sull’amore cose che non avrei mai potuto immaginare, ma di cui avevo un bisogno assoluto anche se proprio perché non lo sapevo? Con questa confidenza non voglio assolutamente spingerti a farlo, questo secondo figlio. Ma ad ascoltare qualcosa di molto più prezioso della tua data di nascita: i tuoi desideri. Ti va, di lanciarvi, di lanciarti in questa nuova avventura? Non ti sentire in colpa se la risposta è no, troppi esseri umani vengono al mondo perché i loro genitori sono convinti che sia giusto riprodursi, ma non si fermano a pensare se possa essere bello. Bello per loro, intendo. Perché ognuno di noi ha il suo fisico emotivo, il senso della vita è conoscerlo, e non c’è questione più personale da affrontare per quel fisico della nascita di un figlio. L’importante, per te, in questo momento, credo sia non avere paura. Né di scoprire che non desideri quello che desidera tuo marito. Né di scoprire che non lo desideri. Io in un caso o nell’altro sono con te e con voi.

Problemi di cuore, di testa o di pancia? Scrivi a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)