Astinenza sessuale, su TikTok è trendy

S i sta affermando sui social una certa disillusione nei confronti del sesso. Su TikTok si predica l'astinenza: i motivi sono diversi

Una delle ultime tendenze su TikTok è la rivendicazione social dell'astinenza sessuale. Un trend che sta prendendo piede soprattutto fra i giovanissimi, che rimandano la "prima volta" o comunque preferiscono darsi tempi lunghi per le relazioni intime.

L'hashtag #voluntarycelibacy

Le persone scelgono di astenersi dal sesso per un certo periodo di tempo oppure indefinitamente e su TikTok motivano le loro scelte. Sulla piattaforma social, l'hashtag #voluntarycelibacy ha oltre 163 milioni di visualizzazioni, con innumerevoli video di persone che condividono le loro esperienze e i motivi del "celibato volontario". Le ragioni di questa decisione variano da persona a persona.

Prima la carriera, poi il sesso

Alcune persone desiderano concentrarsi sugli obiettivi della carriera lavorativa, considerando il sesso un aspetto della vita troppo coinvolgente che potrebbe distogliere energie e affievolire la propria determinazione.

Testare prima l'altra persona

Alcune donne che sostengono la "voluntary celibacy" sono convinte che i potenziali partner le prenderanno più seriamente se si faranno desiderare e non si concederanno subito. Così decidono di aspettare, fino a quando non sono certe di una relazione sentimentale solida con l'altra persona. All'inizio della relazione, secondo questa versione, sarebbe meglio conoscere l'altro senza andare troppo nell'intimità, per capire se potrebbe essere davvero un compagno di vita. Alcune donne ritengono di essere state troppo disinvolte in fatto di sesso quando erano molto giovani e meno sicure di sé: si sono sentite manipolate e ora decidono di riprendere il loro potere decidendo tempi e modi della loro vita sessuale.

Le motivazioni dietro l'astinenza

Aspettare a lungo per fare sesso può avere aspetti positivi, come costruire pian piano un'intimità emotiva e un rapporto di fiducia con l'altro. Oltre ad aspetti concreti come ridurre il rischio di malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate. Su TikTok, moltissime giovani condividono le loro esperienze e le ragioni alla base di una scelta di castità, anche se naturalmente ogni decisione e scelta è rispettabile e risponde a esigenze intime che non sempre gli altri sono in grado di comprendere e condividere.

Astinenza: non mancano le critiche

Mentre alcune persone sostengono la scelta della castità e la giudicano stimolante, altre vi si oppongono fermamente, formando un fronte avverso sui social. Sostengono che questa tendenza stia diffondendo l'idea che il sesso ostacoli la propria realizzazione e offuschi la capacità di prendere decisioni lucide e ponderate. Rivendicano l'importanza di non sopprimere la vita sessuale, considerata una componente imprescindibile delle relazioni d'amore.

