Averla incontrata ha reso speciale la mia vita

L a posta del cuore della scrittrice Chiara Gamberale

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a lapostadelcuore@mondadori.it

Cara Chiara

in famiglia siamo abbonati a Donna Moderna e vi leggiamo con estremo

piacere. Scrivo a questa rubrica, scrivo a te, perché mi piacerebbe

fare una sorpresa a mia moglie Laura. Se lo merita! È una compagna

e una neomamma fantastica. Averla incontrata è stata la svolta

nella mia vita, perché lei ha reso tutto speciale con il suo amore, la sua

intelligenza, la sua sensibilità. Neanche nei miei sogni avevo

immaginato di poter incontrare una Donna così.

Giuliano Battista

Caro Giuliano,

meriti la firma con nome e cognome, perché tua moglie Laura possa ricevere la sua sorpresa e tutte noi che ti leggiamo la fiducia che per riceverla, una sorpresa così, non si debba per forza di cose vivere dentro a un film romantico. Grazie per averci ricordato che l’amore, quando c’è, riesce davvero a essere il motore di tutto. «C’è questa pace fonda e minuziosa / pace che piove / pace che cuce» scrive la mia amata Chandra Livia Candiani. Dedico questi suoi versi a te, a voi.

