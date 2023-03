I 10 popoli più belli del mondo? Ecco quali sono

S econdo una classifica stilata dal social network Reddit, al primo posto tra i popoli più belli del mondo ci sono gli indiani. Però, gli uomini più attraenti sono inglesi. Ecco chi sono tutti gli altri

I popoli più belli del mondo? Al primo posto ci sono gli abitanti dell'India, seguiti da statunitensi e svedesi. Lo rivela una classifica stilata dal social network Reddit, che ha analizzato migliaia di post pubblicati sulla piattaforma e aventi come oggetto le immagini e le persone ritenute più attraenti dagli utenti. In particolare, sono stati analizzati tutti i post di Reddit che facevano riferimento a parole come "attraente", "sexy", "bello", "splendido", "carino" e "hot" abbinate a un Paese. Il numero di post, commenti e voti positivi è stato poi utilizzato per creare una classifica dai risultati sorprendenti.

Popoli più belli del mondo: al primo posto c'è l'India

Si è scoperto così che, secondo il sentire comune, la maggior parte delle persone più belle e attraenti del mondo vive in India. Al secondo posto ci sono gli abitanti degli Stati Uniti, la terzo gli svedesi. Al quarto posto si è piazzato il Giappone. A confermare la correttezza della classifica c'è anche uno studio del marchio di costumi da bagno Pour Moi, secondo il quale i giapponesi sono il quarto popolo più attraente del mondo, i canadesi il quinto più bello e i brasiliani il sesto. Il resto della top ten comprende al settimo posto la Francia, all'ottavo l'Italia e al nono l'Ucraina. La decima posizione è occupata dalla Danimarca. Il resto della classifica vede i polacchi all'undicesimo posto, seguiti da inglesi, tedeschi, spagnoli, messicani, cinesi, irlandesi, israeliani, olandesi e colombiani. I norvegesi sono al ventunesimo posto, seguiti da turchi, australiani, neozelandesi, libanesi, rumeni, finlandesi e greci. All'ultimo posto, il cinquantesimo, ci sono gli svizzeri.

Gli uomini più belli del mondo sono inglesi

Le cose cambiano un po' quando si va a considerare la classifica delle donne più attraenti del mondo e quella degli uomini più belli. Per quanto riguarda quest'ultima, infatti, al primo posto risultano gli inglesi, mentre gli indiani sono solo secondi. Gli uomini italiani sono al terzo posto tra i più attraenti del mondo, seguiti da statunitensi e svedesi.

Popoli più belli del mondo: gli uomini italiani al terzo posto

«Tra gli uomini, i più attraenti del mondo sono considerati gli abitanti del Regno Unito», fa sapere Reddit, «milioni di utenti online potrebbero svenire per il bell'uomo tipicamente britannico protagonista di opera come Orgoglio e pregiudizio o di film più moderni. Gli indiani sono i secondi nella lista. Ad attrarre nel loro caso è sia il bell'aspetto sensuale e sia i loro valori familiari tipicamente forti. Infine, al terzo posto ci sono gli uomini italiani, noti per essere piuttosto appassionati della vita e più espressivi con i loro sentimenti. È facile capire perché gli utenti li trovino così attraenti».

Le donne più attraenti sono le indiane

E le donne? Al primo posto tra le più belle del mondo ci sono le indiane, seguite da giapponesi, svedesi e polacche. Le italiane sono al quinto posto. «Quando si tratta delle donne più attraenti del mondo, le indiane sono in cima alla lista per gli utenti di Reddit», ha fatto sapere il marchio Pour Moi, «questo risultato dipende dalla scena cinematografica di Bollywood, che ha grande successo e dove le donne indossano abiti meravigliosi e sono truccate e acconciate in modi altrettanto accattivanti. Basta guardare i film indiani per capire perché queste donne sono state incoronate le più attraenti».

Popoli più belli del mondo: le italiane al quinto posto

«Al secondo e al terzo posto», ha continuato, «ci sono giapponesi e svedesi. Entrambe con i loro look unici e distintivi. Le donne giapponesi spesso sfoggiano look super puliti che sono l'invidia delle fashioniste di tutto il mondo, mentre le svedesi vengono regolarmente fotografate mentre optano per uno stile minimal, spesso accompagnato dai loro riconoscibili capelli biondi». Le italiane sono al quinto posto, dietro le polacche.