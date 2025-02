Un recente sondaggio commissionato da Wyylde, community internazionale per la condivisione di contenuti sul tema della sessualità, e condotto dall’istituto Ipsos, ha rivelato che il poliamore sta guadagnando sempre più consensi anche in Italia.

Poliamore: i dati in Italia

La ricerca ha coinvolto 4.000 italiani di tutte le età e di entrambi i sessi, evidenziando come il tema degli incontri occasionali e dei rapporti alternativi alla classica coppia sia sempre più presente anche in Italia. Secondo i dati raccolti, un milione di italiani frequenta abitualmente più partner contemporaneamente o lo ha fatto in passato, mentre 2,5 milioni si dichiarano interessati a sperimentare il poliamore. Questo fenomeno riflette un cambiamento nelle abitudini sessuali e nei costumi sociali, con sempre più persone che cercano di liberarsi dai tradizionali modelli di relazione a due.

I giovani più aperti a sperimentare

Il fenomeno coinvolge, seppur con alcune differenze, tanto gli uomini quanto le donne (in particolare tra i 18 e i 40 anni), sempre più concordi sulla possibilità di distinguere tra sesso e amore e sulla legittimità di praticare il primo a prescindere dal secondo. La ricerca ha anche evidenziato che il bisogno di dialogare esplicitamente su questi argomenti è in aumento, con molte persone che desiderano esplorare nuove forme di relazione senza sentirsi giudicate per i propri desideri e le proprie inclinazioni. Esprime questa necessità l’8,5% del campione, giovani in primo luogo, più aperti a sperimentare e a rompere con le convenzioni sociali tradizionali.

L’evoluzione nei costumi sessuali e sociali

Wyylde ha commissionato questa ricerca per comprendere meglio le dinamiche legate ai desideri e alle fantasie degli italiani. La piattaforma, nata in Francia nel 2004, conta oggi oltre 6 milioni di utenti e una media di 700 mila visite giornaliere in tutta Europa e si avvale della consulenza di sessuologi, psicologi ed esperti per offrire ai suoi utenti esperienze e approfondimenti che possono aiutarli a vivere con più serenità e soddisfazione la propria sessualità.

«Bisogna prendere consapevolezza del fatto che negli anni anche i costumi e le abitudini sessuali cambiano in ogni Paese, e che oggi sempre più persone non vogliono sentirsi costrette nel modello classico della relazione a due – spiega Kais Ahmed, ideatore e CEO della piattaforma – pertanto con Wyylde abbiamo voluto creare uno spazio per questi esploratori, mettendo a disposizione gli strumenti e le occasioni per esprimere al meglio la loro libertà sessuale siano essi single che vogliono avere nuove esperienze, coppie che vogliono ravvivare la loro vita intima, o qualunque altra combinazione desiderata».