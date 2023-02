Finto tumore per ottenere donazioni: arrestata TikToker

A mericana accusata di essersi inventata un finto tumore al pancreas per ottenere aiuti attraverso GoFundMe. Truffate 439 persone. Ora la ragazza rischia il carcere

Aveva allestito una camera di ospedale casalinga e si era inventata un finto tumore al pancreas per impietosire gli utenti di Tik Tok. E ottenere delle donazioni. L'incredibile macchinazione è stata messa in piedi da una 19enne americana, Madison Marie Russo. Attraverso una pagina GoFundMe, è riuscita a intascarsi una cifra pari a 37mila dollari. Identificata dalla polizia, ora rischia 10 anni di carcere.

Il finto tumore al pancreas

La 19enne dell'Iowa dichiarava sui social e su una pagina GoFundme di avere un cancro al pancreas allo stadio 2, la leucemia e un tumore delle dimensioni di un pallone da calcio sulla colonna vertebrale. Raccontava il percorso di terapia cui si stava sottoponendo, diceva che i medici le avevano dato soltanto pochi anni di vita. Ma era tutta una messinscena per ottenere denaro. Anche le foto pubblicate sui social che ritraevano la Russo mentre riceveva un trattamento chemioterapico erano rubate dall'account appartenente a un altro malato di cancro.

Alla stampa: "Ero terrorizzato"

Nell’ottobre 2018, la giovane aveva dichiarato a "The North Scott Free Press" di aver ricevuto la cattiva notizia da un oncologo nel febbraio di quell'anno, mentre era seduta a un corso di contabilità alla St Ambrose University. “Mi hanno detto che avevano trovato una massa sul mio pancreas e che avevo un cancro al pancreas in stadio 2. - aveva affermato - Ero terrorizzato e sicuramente lo sono ancora. Ero scioccata. Non pensavo potesse essere vero. Sono così giovane e mi chiedevo come fosse potuto succedere" .

Finto tumore: le incongruenze

Alcuni medici, visionando alcune testimonianze della ragazza pubblicate sui social, hanno capito che qualcosa non tornava. Per esempio in un video in cui la giovane raccontava del suo (finto) trattamento chemioterapico, i cavi e tubi risultavano collegati in modo errato all'asta portaflebo.

Ingannati 439 donatori

Pubblicando i suoi video fake, Madison Marie Russo è riuscita a ingannare ben 439 donatori, tra cui università, fondazioni contro il cancro, privati ​​e aziende. Tutti mossi da buona fede e sincera solidarietà verso la ragazza che si mostrava in una situazione disperata. Attraverso l'account truffaldino di GoFundme chiamato "Maddie's Fight Against Pancreatic Cancer", la 19enne dell'Iowa ha raccolto oltre 37mila dollari, circa 34mila euro.

Finto tumore: nessuna traccia nelle cartelle

Dopo un'indagine della polizia, Madison Marie Russo è stata smascherata. Nelle cartelle cliniche prelevate dall'ospedale della sua città - dove pure la ragazza era in cura ma non per malattie gravi - non era menzionato alcun tipo di tumore. Nell'appartamento della giovane a Bettendorf, gli agenti hanno trovato la "falsa" scorta di forniture mediche, alcune parrucche, un'asta portaflebo con una pompa di alimentazione piena di batuffoli di cotone.

"Continuava a giocare a golf"

La ragazza aveva dichiarato di aver subito 15 cicli di chemioterapia orale e 90 cicli di radiazioni nei mesi successivi e che il tumore si stava riducendo. Nel frattempo - ha osservato la polizia - è riuscita a ottenere buoni voti, assicurarsi il suo "tirocinio da sogno" presso John Deere, continuare a giocare a golf e mantenere una vita sociale frenetica.

Rischia 10 anni di carcere

Madison Marie Russo è stata rilasciata dalla prigione della contea di Scott grazie a una cauzione in contanti di 10mila dollari. Dovrà comparire in tribunale il 2 marzo. Rischia fino a 10 anni di carcere: è accusata di furto di primo grado. GoFundme ha promesso di rimborsare agli utenti caduti nella trappola tesa da Madison Marie gli oltre 37mila dollari donati alla pagina.