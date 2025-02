Alzi la mano chi ha mai davvero festeggiato San Faustino, la festa dei single che cade ogni anno il 15 febbraio. Poche, vero? Se questo appuntamento non è popolare quanto il più tradizionale San Valentino non è certo perché mancano i single (visto che i dati parlano chiaro), ma perché la celebrazione della propria “solitudine” ha per molti un retrogusto amaro.

A salvare la situazione ci hanno pensato le it girl di Instagram e TikTok, molte delle quali sono felicemente “eterne single”. Non avere un partner non significa non avere amore nella propria vita, anzi spesso quello che si riceve dalle amiche è molto più avvolgente. Ecco perché hanno dato vita alla festa dedicata a questo amore unico (e inclusivo), il Galentine’s Day.

Dal trend al calendario

Con un simpatico gioco di parole che unisce “gal” (diminutivo di girl, in slang inglese) e Valentine, questa alternativa alla festa degli innamorati è diventata popolare tra il 2022 e il 2023 su Instagram e TikTok. Sempre più creator hanno cominciato a condividere foto e video di preparativi per una serata tra amiche al posto del solito aperitivo a lume di candela con il partner, mostrando gruppi di ragazze intorno a tavole imbandite, intente a creare addobbi e decorazioni super femminili e celebrativi dell’amore.

Ovviamente il Galentine’s Day, nonostante il termine femminile inserito nel titolo, non è riservato solo alle amiche femmine, ma è aperto a chiunque voglia dimostrare agli amici di valorizzare l’amore che portano nella sua vita ogni giorno. Partecipare è semplicissimo e possono farlo davvero tutti, persino le coppie, perciò è bastato poco perché l’appuntamento diventasse tanto popolare da ottenere una giornata per sé, la data (ancora poco conosciuta) del 13 febbraio.

Galentine’s Day: le regole di TikTok per la festa perfetta

Quindi, come si organizza una festa perfetta per il Galentine’s Day? Per prima cosa, si distribuiscono gli inviti alle amiche: con un messaggio dolce nella chat di gruppo (con tanto di emoji di cuori e fiocchetti), un bigliettino fatto apposta per l’occasione o addirittura un Galentine’s basket (ispirato al Boo di Halloween). In questo modo, le invitate si sentono amate e speciali ancor prima di partecipare.

Per quanto riguarda la serata, solitamente il Galentine’s Day si celebra con una cena, meglio ancora se al lume di candela per riprendere l’atmosfera romantica tipica della festa degli innamorati. A differenza di San Valentino, non si opta per un ristorante o un posto fuori, ma si predilige lo spazio della casa: la serata perfetta, TikTok docet, è quella in cui ogni amica porta qualcosa oppure ci si trova tutte insieme a preparare il menù.

Alcuni gruppi scelgono di rendere la loro festa ancora più specifica, aggiungendo al “semplice” Galentine’s day un tema che può variare dal «dress code elegante» fino a quelli più fantasiosi come la «serata cowgirl». Spopolano infatti video di gruppi di amiche tutte vestite a tema (con tavola abbinata), ovviamente senza rinunciare agli elementi tipici della festa degli innamorati.

Organizzare la tavola

Certo, l’ingrediente principale del perfetto Galentine’s Day sono le amiche, ma questa festa ha un elemento estetico preponderante e la tavola non può che rispecchiarlo. Le caratteristiche della perfetta mise del Galentine’s Day uniscono i fronzoli tipici della festa degli innamorati (cuori, cuori e ancora cuori) agli addobbi super femminili in stile coquette (pizzi, fiocchi, dettagli in seta).

Tovaglie colorate, posate e piatti abbinati di conseguenza, e altri dettagli rendono le tavole delle feste vere e proprie pink bombs. Protagoniste assolute ovviamente sono le candele, ancora meglio se colorate e profumate di rosa o di lavanda, e poste al centro della tavola.

Galentine’s Day, le ricette delle ragazze di TikTok

Per quanto riguarda il menù, su TikTok non mancano di certo le idee: per gli stuzzichini, le proposte variano da alternative dolci (come piattini di caramelle o fragole ricoperte di cioccolato) a opzioni salate, che vedono protagonisti i taglieri di salumi (distribuiti in modo da ricordare cuori e con prevalenza dei salumi rosati, per ovvie ragioni cromatiche).

Come piatto principale invece ci si sbizzarrisce cucinando tutto ciò che si può fare a forma di cuore (o con un tocco di rosa o di rosso). Si va così da hamburger-cuoricini a pizze, passando per tagliatelle alla barbabietola (in sugo rosa shocking) e pasta a forma di cuore.

Ovviamente, si tratta pur sempre di una festa all’insegna della dolcezza, e il piatto forte è il dessert. Su TikTok dominano quindi torte a più strati decorate con scritte divertenti. Anche qui, tinte rosse, rosa e bianche, accompagnate da vassoi pieni di ciambelle o biscottini dell’amicizia (con scritte divertenti e sbarazzine fatte con lo zucchero colorato).

Le attività da fare insieme, prima o dopo cena

L’idea del Galentine’s party, esattamente come quella della festa di San Valentino tra innamorati, trascende la singola cena, e consiste in una vera e propria giornata dedicata a celebrare l’amore per le persone che ci stanno accanto. Ecco perché per le it girls è meglio incontrarsi prima, così da cucinare in gruppo, a ritmo di musica. Alcune amiche invece trasformano il Galentine’s Day in un pomeriggio e scelgono attività creative da fare insieme, come dipingere tele, disegni, cimentarsi nella ceramica o nell’uncinetto.

Per chi preferisce invece che la festa resti un appuntamento serale, si può sempre guardare un film insieme: le creator si dividono tra chi si rifugia nelle romcom del cuore e chi opta per episodi selezionati da serie tv. I titoli più popolari vanno dalle classiche commedie, come Notting Hill e Come farsi lasciare in dieci giorni fino a serie come Friends e Sex & the City. Ogni gruppo ha il suo titolo del cuore e può guardarlo durante la cena oppure dopo, tra cuscini e copertine, accoccolate sul divano.