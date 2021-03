Instagram, cosa sono le “Stanze in diretta”

L e stanze in diretta sono una nuova funzione che permette di organizzare dirette fino a un massimo di 4 partecipanti. Ecco come funziona

Poter organizzare dirette su Instagram con più utenti è ora possibile, grazie a una nuova funzione della piattaforma, lanciata ufficialmente il 1° marzo e che in queste ore inizia ad avere i primi riscontri sul social. Si tratta di una possibilità offerta in contemporanea a tutti gli utenti (1 miliardo) in tutto il mondo. Ecco come funziona e a cosa serve

Cosa sono le "Stanze in diretta"

Si chiama “Stanze in diretta” e permette di ampliare il numero dei partecipanti a una diretta Instagram fino a quattro componenti contemporaneamente, mentre fino ad ora era possibile solo tra due persone.

L’obiettivo è aprire la strada «a nuove forme di creatività, ad esempio talk show, jam session tra musicisti come spiega la piattaforma, che ricorda anche la possibilità di avere «sessioni di Q&A più coinvolgenti” cioè Question & Answer (domande e risposte), oppure tutorial interattivi per le community o più semplicemente “un modo per divertirsi con più amici».

La novità ha anche a che fare con la diffusione di Clubhouse, che permette di creare "stanze" per discussioni (anche se in questo caso sono solo audio, senza video) e quindi aperte a tante persone.

Il boom delle dirette

Dall'inizio dell’emergenza sanitaria, si è assistito a un maggior ricorso ai social, non solo per tenersi con contatto a distanza, ma anche per informarsi e ottenere risposte alle domande di maggior utilità: dagli incontri con esperti medico-scientifici, ai tutorial di cucina per realizzare ricette, passando per le dirette di vip o lezioni con istruttori di fitness, musica, o esperte beauty blogger, ecc. L’aggiornamento permetterà di ampliare maggiormente il ricorso alle dirette, con un numero maggiore di utenti collegati in modo interattivo.

Come funziona la stanza in diretta

Per avviare una “Stanza in diretta” basta andare nella schermata Home e selezionare l’icona di un nuovo post (il simbolo + in alto). A questo punto si sceglie l’opzione Video in diretta in basso a destra. Una volta cliccato, si deve inserire un titolo e premere l'icona Stanze per aggiungere i partecipanti.

È possibile visualizzare le persone che hanno richiesto di unirsi alla diretta e cercare un ospite da aggiungere. Questa opzione permette di scegliere se inserire gli ospiti uno alla volta oppure tutti insieme (fino a un massimo di tre, che si aggiungono all’organizzatore).

Ogni volta che si effettua questa operazione e si avvia una “Stanza in diretta”, la propria icona comparirà in alto a destra nello schermo.

Come aumentare la propria visibilità

Oltre a poter condividere momenti con altri utenti, amici e conoscenti, la nuova funzione promette di poter aumentare la propria visibilità perché anche i follower degli altri partecipanti possono ricevere la notifica.

La sicurezza

A garanzia della sicurezza degli utenti, invece, c’è il fatto che eventuali contatti bloccati da uno qualsiasi dei partecipanti alla “Stanza in diretta” non potranno partecipare alla diretta stessa. «Anche gli ospiti a cui è stato revocato l'accesso alle dirette a causa di violazioni delle nostre linee guida della comunità non potranno unirsi a una Stanza. Le funzioni attualmente disponibili per chi organizza le dirette, come la possibilità di segnalare e bloccare i commenti o di applicare dei filtri, rimarranno disponibili anche per le “Stanze in diretta”» spiegano da Instagram.

Cos'è il badge

Un altro obiettivo, poi, è quello di aumentare le possibilità di guadagno per le aziende che utilizzano il canale Instagram. «Recentemente» spiegano dalla piattaforma «abbiamo annunciato la possibilità per gli utenti di supportare i loro creator preferiti con l’acquisto dei badge durante le dirette». Si tratta di una sorta di “distintivo” acquistabile a pagamento, che permette di finire in cima alla lista dei commenti durante il live e distinguersi nella massa dei commenti che arrivano ai propri beniamini.

«Con “Stanze in diretta” è possibile acquistare i badge e sfruttare altre funzioni interattive durante la diretta, come Shopping e le Raccolte Fondi. Stiamo anche esplorando altri strumenti interattivi come i controlli per la moderazione e le funzionalità audio, che saranno disponibili nei prossimi mesi» conclude la piattaforma.