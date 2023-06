Instagram, arrivano i Canali Broadcast: cosa sono e come funzionano

È stato Mark Zuckerberg ad annunciare il debutto di questa nuova funzione che sarà diffusa gradualmente in tutto il mondo, dopo la prima fase di test a febbraio negli Stati Uniti

Instagram lancia in tutto il mondo i Canali Broadcast. L'annuncio arriva da Mark Zuckerberg. La funzione, dopo la prima fase di test a febbraio negli Stati Uniti, sarà diffusa gradualmente a livello globale.

Cosa sono i Canali Broadcast

Si tratta di un nuovo modo per i creator di condividere e creare contenuti che coinvolgano direttamente i loro follower. Una modalità di interazione con la propria community più organizzata e precisa. Più che per i singoli utenti, i Canali Broadcast di Instagram si rivolgono a creator, influencer, brand e pagine molto seguite.

I creator in Italia

Molti creator di rilievo hanno utilizzato i canali per condividere retroscena, chiedere feedback nei sondaggi o pubblicare aggiornamenti quotidiani. In Italia è già possibile iscriversi ai Canali Broadcast di Fedez, Chiara Ferragni, Alessia Lanza e della pagina Trash Italiano.

Le nuove funzionalità dei Canali Broadcast

Con l'arrivo dei Canali Broadcast a livello globale, saranno disponibili anche nuove funzionalità che i creatori di contenuti potranno utilizzare per interagire con i fan in modo più dinamico. Tra questi, nuovi strumenti per aiutarli a gestire e promuovere i loro canali, ad esempio impostare una data e un'ora di scadenza del canale e di condividere un link o un'anteprima nelle Storie.

I progetti futuri di Instagram

Meta fa sapere anche ciò che ha in mente per il futuro imminente sul tema: "Speriamo di poter rendere presto disponibile la possibilità per i creator di usare domande per raccogliere feedback e risposte da parte dei follower e la possibilità di aggiungere un moderatore che collabori alla gestione di membri, messaggi e contenuti".

Il successo dei canali

I Canali sbarcano dunque anche su Instagram, a pochi giorni dal debutto ufficiale su WhatsApp. La dimostrazione del successo di questo strumento, diventato un cavallo di battaglia di app come Telegram.