La moglie ha la demenza: mister Porsche chiede il divorzio

" Convivenza impossibile": con questa motivazione il manager miliardario della Porsche ha chiesto il divorzio dalla moglie, affetta da demenza. Da mesi l'uomo avrebbe iniziato un'altra relazione

Wolfgang Porsche, dirigente miliardario dell'omonima casa automobilistica, ha chiesto il divorzio dalla moglie Claudia Huebner. Il motivo? La donna, 74 anni, soffre di demenza e la vita per il magnate 79enne sarebbe diventata "insopportabile". Il cinismo della decisione non ha mancato di suscitare critiche, ma il ricchissimo manager austro-tedesco è deciso più che mai a troncare. Da alcuni mesi starebbe frequentando un'amica di lunga data di 59 anni.

Come "disfarsi" della moglie malata

La malattia, secondo fonti vicine alla coppia, avrebbe contribuito a cambiare totalmente la personalità di Claudia Porsche. Un declino, riporta il "Daily Beast" citando il tabloid in lingua tedesca "Bild", che avrebbe alterato in modo permanente la sua personalità. Da due anni a questa parte, la donna - ex consigliera del governo tedesco - sarebbe assistita 24 ore su 24 dalla figlia e da quattro badanti. Da alcuni mesi, secondo quanto riportano vari tabloid, la 74enne non sarebbe in grado di muoversi senza aiuti. Il miliardario austro-tedesco, evidentemente, non ha alcuna intenzione di trascorrere gli ultimi anni della sua vita accanto a una persona sofferente. Da qui la scelta di lasciare la donna con cui ha vissuto per 16 anni e con cui condivide due figli. L'uomo avrebbe citato la malattia della coniuge e questi "drastici cambiamenti" nella sua personalità come motivo di separazione dalla donna.

Wolfgang Porsche, discendente della dinastia delle auto

Wolfgang Porsche, membro della storica dinastia automobilistica, è attualmente presidente del consiglio di sorveglianza di Porsche Automobil Holding SE e di Porsche AG. Il dirigente, i cui beni di famiglia valgono circa 22 miliardi di dollari, è il figlio più giovane dell'ex designer e amministratore delegato di Porsche AG Ferdinand Porsche Jr. e Dorothea Reitz. Suo nonno, Ferdinand Porsche Sr., è stato il fondatore di Porsche AG. Il manager miliardario austro-tedesco, che risiede in Austria, è stato precedentemente sposato con la regista Susanne Bresser dal 1988 fino al divorzio nel 2008. La coppia ha avuto due figli.

La nuova amica di Wolfgang

I media tedeschi, inclusa la rivista Bunte , hanno riferito che Wolfgang Porsche si è avvicinato sentimentalmente a un'amica di lunga data, la 59enne Gabriele Prinzessin zu Leiningen. Originaria di Francoforte sul Meno e discendente di ricchi imprenditori tedeschi, è conosciuta anche come la principessa Inaara Aga Khan in seguito al suo matrimonio durato 16 anni con il miliardario Aga Khan IV, l'imam dei musulmani sciiti ismailiti di tutto il mondo che afferma di essere un discendente del profeta Maometto. La coppia, che condivide un figlio, il principe Aly Muhammad Aga Khan, è stata coinvolta in una lunghissima battaglia per il divorzio. Ex modella e impegnata in progetti di filantropia, Gabriele era stata precedentemente sposata con il principe Karl Emich di Leiningen -sedicente erede della famiglia Romanov - e con il quale ha avuto una figlia, la principessa Teresa di Leiningen. Più recentemente, come riporta il "Dailymail", Gabriele è stata legata al magnate immobiliare Juergen Kellerhals, con il quale è stata avvistata in eventi sfarzosi tra cui il Festival dell'Opera di Salisburgo nel 2019.