Papa Francesco in piumino: la foto fake fa il giro del mondo

L 'intelligenza artificiale restituisce un'immagine di Papa Francesco come non l'abbiamo mai visto. Il risultato è strabiliante

La foto Papa Francesco con piumino bianco oversize da rapper e crocifisso al collo in bella vista fa il giro del mondo. L'immagine che spopola sul web arriva su Twitter il 25 marzo e conta poco meno di 27 milioni di visualizzazioni. È bene chiarirlo, si tratta di un clamoroso fake. Indubbiamente ben riuscito, ma creato dall'intelligenza artificiale. A specificarlo anche Twitter: "Questa è un'immagine falsa creata dall'intelligenza artificiale Midjourney e pubblicata su Reddit".

L'album (fake) del Papa

Cercando su Google Trends i termini "Papa Francesco piumino/giubbotto" si nota un picco di popolarità all'alba del 27 marzo. Il post dell'utente skyferrori, accompagnato dalla didascalia "OKAAYYY", rimanda a Reddit, social particolarmente diffuso negli Stati Uniti.

Cliccando sul link si accede all'album "The Pope Drip": quattro immagini del Pontefice con addosso il piumino create tramite uno strumento di AI gratuito e accessibile a tutti chiamato Midjourney.

È sufficiente inviare un comando al generatore chiedendo l'immagine da creare. In questo caso l'utente ha optato per un "Papa Francesco che drippa" (parola slang per definire "grondare di stile"), ottenendo un risultato decisamente realistico.

Bergoglio "skater"

Oltre che in giubbotto da trapper, Bergoglio è "raffigurato" dall'Intelligenza Artificiale anche nei panni dello skater, ma l'effetto ottenuto in questo caso è meno convincente del Papa in piumino bianco.

Anche Putin e Trump nel mirino dell'intelligenza artificiale

Non è la prima volta che questa tecnologia rimbalza sulle cronache internazionali: era stata utilizzata per creare false foto di Vladimir Putin inginocchiato davanti a Xi Jinping e per l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump arrestato dall'Fbi.

Nel caso di Trump a firmare il servizio era stato Eliot Haggins fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat. Il giornalista aveva utilizzato Midjourney non aspettandosi di sollevare un polverone: "Stavo solo scherzando. Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate", ha spiegato in un'intervista dopo essere stato sanzionato da Midjourney.