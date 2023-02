“L’intelligenza artificiale potrebbe uccidere l’umanità”

G li esperti dell'Università di Oxford hanno avvertito che l'intelligenza artificiale portata a livelli troppo elevati potrebbe rappresentare una minaccia per il genere umano

L'intelligenza artificiale potrebbe far estinguere l'umanità. Sono stati alcuni ricercatori dell'Università di Oxford a lanciare l'allarme. Se l'IA diventasse più intelligente di noi, hanno sottolineato i ricercatori, la minaccia per il genere umana sarebbe assai concreta.

L'intelligenza artificiale "sovrumana"

I ricercatori dell'Università di Oxford hanno messo in guardia sulle possibili minacce legate ad una IA senza controllo, durante un incontro con i parlamentari del comitato ristretto per la scienza e la tecnologia del governo britannico. Gli esperti - secondo il "Telegraph" - hanno sottolineato che "l'intelligenza artificiale sovrumana" potrebbe finire per essere pericolosa almeno quanto le armi nucleari. Una sua regolamentazione, allo stato dei fatti, diventa necessaria.

Armi e tecnologia, un mix letale

Questo stadio di non ritorno, noto come "IA sovrumana", potrebbe essere raggiunto entro la fine del secolo. Il pericolo è la frenetica corsa agli armamenti che già sta coinvolgendo Stati nazionali e aziende tecnologiche. Michael Osborne, professore di "Machine learning" a Oxford, ha chiesto una regolamentazione per impedire alle aziende tech di creare sistemi che potrebbero "eliminare la razza umana". Le indicazioni dei ricercatori britannici si inseriscono in un'inchiesta del governo di Londra. Oggetto, i rischi posti dall'intelligenza artificiale e i modi di utilizzarla in modo etico e responsabile.

La competizione fra Usa e Cina

Osborne ha espresso preoccupazione in particolare per la "massiccia corsa agli armamenti di intelligenza artificiale" di Stati Uniti e Cina. I due Paesi, infatti, sarebbero disposti "a buttare dalla finestra" la sicurezza e la prudenza per correre il più velocemente possibile all'intelligenza artificiale più avanzata.

Prospettive allarmanti alla "Matrix"

Le previsioni del giorno del giudizio hanno parallelismi preoccupanti con blockbuster di fantascienza come "Matrix", in cui il destino dell'umanità è legato all'IA.

Rischi di una IA non regolamentata

Michael Cohen, Phd presso il dipartimento di Ingegneria di Oxford, ha illustrato ai parlamentari, senza mezzi termini, i pericoli legati alle tecnologie di intelligenza artificiale non regolamentata: "Con l'intelligenza artificiale sovrumana - ha detto lo studioso citato dal Telegraph - il rischio è che potrebbe uccidere tutti". "Man mano che queste tecnologie progrediscono, dobbiamo avere la capacità di "staccare la spina" se dovessero mai diventare "molto più intelligenti di noi in ogni dominio", ha affermato Cohen.

"Stesse regole delle armi nucleari"

Cohen e Osborne hanno predetto che le IA più capaci degli umani potrebbero emergere alla fine del secolo, cosa che potrebbe essere prevenuta con la giusta regolamentazione. "Siamo stati abbastanza bravi a regolamentare l'uso delle armi nucleari - ha osservato Osborne - Se fossimo in grado di comprendere che l'intelligenza artificiale avanzata è un pericolo paragonabile alle armi nucleari, allora forse potremmo arrivare a provvedimenti simili per governarla".