Papa Francesco, prima notte in ospedale: come sta

È ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma Papa Francesco, colto ieri da malore. Il pontefice, ospitato al decimo piano nella "stanza dei Papi", ha accusato un affaticamento respiratorio. La tac toracica ha dato esito negativo. Le condizioni di Bergoglio

Prima notte tranquilla in ospedale per Papa Francesco, dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice è giunto in ospedale mercoledì pomeriggio dopo aver accusato difficoltà respiratorie. Bergoglio proseguirà al Gemelli la sua terapia e continueranno gli accertamenti che per ora, secondo quanto si apprende, escludono problemi cardiaci e polmonite. I parametri del Papa sono nella norma. Con Bergoglio c'è Massimiliano Strappetti, l'infermiere 54enne che convinse il Pontefice a farsi operare al colon nel 2021.

L'incognita della settimana santa

Francesco è ricoverato al decimo piano del Policlinico Gemelli dove è situato lo speciale appartamento dei Papi. "Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. - riferiscono fonti all'Ansa - Salvo naturalmente imprevisti". In Vaticano ha comunque subito approntato un piano B per le celebrazioni della settimana santa, nel caso in cui il pontefice non potesse presenziare.

Tac negativa, medici ottimisti

Francesco è arrivato al Gemelli nel primo pomeriggio di ieri in ambulanza, dopo aver accusato un un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta. Una tac toracica ed esami relativi alla saturazione dell'ossigeno nel sangue, a quanto si è saputo, hanno escluso problemi gravi. Secondo i medici, la salute di Francesco "non desta preoccupazione".

Il Vaticano: "Infezione respiratoria"

"Nei giorni scorsi - ha fatto sapere un nota della sala stampa vaticana - Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera".

Francesco operato al colon nel 2021

La notizia del ricovero di papa Francesco ha fatto immediatamente il giro del mondo, con la memoria anche a quel 4 luglio del 2021 quando sempre al Gemelli il pontefice era stato sottoposto all'operazione al colon a causa della stenosi diverticolare. Rimase ricoverato per dieci giorni.

Francesco come Giovanni Paolo II

Bergoglio è il secondo Papa che si è affidato alle cure dell'ospedale romano. Prima di lui Giovanni Paolo II che vi venne ricoverato ben 7 volte, la prima nel 1981, quando vi era stato portato in circostanze drammatiche dopo l'attentato in Piazza San Pietro: una frequentazione che lo portò a coniare l'espressione "Vaticano numero tre" per definire l'ospedale romano.