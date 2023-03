Vacanze da Oscar a Los Angeles

I tinerario a Los Angeles per una vacanza da Oscar, dall'hotel di Marylin Monroe agli studios musicali e alla spiaggia delle celebrities

In questi giorni gli occhi del mondo sono tutti puntati su Hollywood Boulevard per gli Oscar, la cerimonia più famosa del mondo del cinema. Ma non sono solo le celebs e gli invitati al parterre del Dolby theatre a godersi lo show. Los Angeles è una città in cui lo spettacolo non si ferma mai: dagli hotspot da visitare lungo la Walk of Fame agli shop che hanno conquistato Taylor Swift e Kourtney Kardashian, scopri gli imperdibili per il tuo prossimo viaggio a Los Angeles

A Los Angeles nell'hotel di Marylin

Il Roosevelt Hotel è il più famoso hotel di Hollywood. Qui si svolse la prima cerimonia nel 1920 e da quel momento Lister, così vengono chiamati attori, produttori registi che contano nel settore, hanno fatto un punto di riferimento. A iniziare da Marilyn Monroe che visse anni nella stanza 229, una suite balconcino che si affaccia sulla iconica piscina Tropicana Pool: qui fece il suo primo servizio fotografico indossando un costume che oggi è la divisa delle cameriere dello staff della piscina. Si racconta che Marilyn incontrò proprio qui, in hotel, Arthur Miller: la suite dedicata alla coppia si chiama come lei. Per prenotare, approfittando di offerte minute, si va sull’app Hotel Tonight.

Gli studios musicali

Un’icona di Los Angeles è la Capital Record Tower, sede dei Capitol Studios. È stato il primo edificio circolare al mondo, realizzato nel 1956 come se fosse una serie di 13 dischi impilati uno sull’altro. Qui Sinatra realizzò il primo album, The Beach Boys, Nat Cole, Paul McCartney e altre leggende della musica hanno registrato i loro dischi.

Un Martini da Musso & Frank

Drink e hamburger a parte, è nella esclusiva Black Room, inaugurata nel 1934 e dedicata all’élite hollywoodiana, che importanti contratti venivano sottoscritti grazie anche al primo e unico telefono a pagamento in tutta Los Angeles! Charlie Chaplin era di casa, Rodolfo Valentino e Lauren Bacall, Gary Cooper e Greta Garbo venivano spesso a colazione, Fitzgerald scrisse qui alcune novelle così come Arthur Miller e Charles Bukowski, tutti al banco sorseggiando un classico Martini. Tarantino nel suo C’era una volta a Hollywood, ha girato una scena in questo bar iconico e lo ha fatto riprendendo Ted, il bartender in Musso & Frank Grill da sempre, che serve a Brad Pitt un Martini (@ mussoandfrankgrill).

Per il pane si va al Venice

La routine vip del sabato mattina? Tutti a Venice dalle 8 alle 12 ad aggirarsi tra le bancarelle del Venice Farmers Market, il mercato organic tra i più cool della città. Non solo prodotti km zero, ma anche musica e intrattenimento anche se il vero must have è il pane fresco.

Prova parrucca e nuovo look

Al numero 6626 di Hollywood Boulevard si trova uno dei più antichi negozi di parrucche per il cinema. Qui vengono drag queen, ma non solo: Taylor Swift per il suo ultimo video, Kourtney Kardashian per Halloween e P.Diddy per il compleanno. A Bebe, la proprietaria, puoi chiedere consigli per il tuo look (@outfitterwig).

Spiagge da film

Un po’ più fuori mano e meno nota rispetto a Venice e Malibu, Manhattan Beach è una bellissima spiaggia, dove corre fra ville da sogno una via dedicata ai runner. Qui di giorno è tutto organic e yoga style, ma di sera i pub si animano, si balla e si beve. Per gli amanti del fitness, il posto giusto è Muscle Beach, a Venice, con tanto di attrezzi per gli allenamenti. Creata negli anni ’50, è apparsa in moltissimi film e qui, soprattutto nei fine settimana, si esibiscono fisici scolpiti. Si entra gratis e si può stare senza limiti di orario se i locals, molto gelosi di questo hot spot, lo permettono

In libreria incroci le star

Fondato nel 1930 per servire i cineasti, il Larry Edmunds Book Shop è un posto sconosciuto ai turisti ma ben noto a chi lavora nel mondo del cinema. Vende solo libri di cinema, biografie, script, poster originali di film di ogni paese ed epoca. Durante gli eventi (calendario su larryedmunds.com) può capitare di trovare Al Pacino o Tarantino che rispondono alle domande del pubblico.

Al super in stile yoga

È il place to be per chi, come tutti a LA, decide di mangiare solo organico. L’Erewhon, il nuovo natural food shop, è un negozio in cui sono perfetti i prodotti esposti, come nella casa di Barbie, e bellissimi quelli che lo frequentano. Celebs e influencers non rinuncerebbero mai al cibo che promette un “radiant lifestyle”. C’è un dress code per girare tra gli scaffali: stile yoga per tutti nonostante l’aria condizionata gelida. L’Erewhon più frequentato è quello di Venice, ma ora ne hanno aperti altri due, uno a Beverly Hills e un altro a Calabasas, a portata di Kardashian (www.erewhonmarket.com).

Grazia Zuccarini dal 2019 vive e lavora tra Milano e Los Angeles. Si occupa di digital marketing, comunicazione e pubbliche relazioni.