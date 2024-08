Chi l’ha detto che l’estate è cool solo se si parte per mete esotiche o ci si spalma di olio solare a bordo di uno yacht? Per godersi le ferie o anche solo un weekend, non servono per forza la terrazza sul golfo o la spa fra le onde (anche se ammettiamolo, aiutano). Se siete fra le sfortunate fanciulle a cui tocca passare l’estate in città, un’alternativa sfiziosa al tour di sopravvivenza fra ombrelloni claustrofobici può essere quella di vivere in città le (non) vacanze della vostra vita! Ma come si fa a barattare un lettino davanti al mare con uno stendino carico di asciugamani davanti alla finestra?

Tutto sta nell’atteggiamento. L’estate in città prevede infatti una serie di regole che la rendano assolutamente di tendenza. A cominciare da come ne parlate. Le vostre amiche si presentano da voi con la guida turistica casualmente in borsa e il nuovo bikini ultra-fashion? Quando, dopo avervi descritto minuziosamente la curva dei muscoli del bagnino che le attende, vi chiederanno e tu? Mai dire frasi come: beata te, io purtroppo non mi muovo da qui. Ma piuttosto sorridere e aggiungere: io per fortuna resto in città. Partirò in autunno/inverno per… (e aggiungere nomi di località pazzesche, anche inventate).

Leggi anche Viaggi a sorpresa: cosa sono e perché sempre più italiani li scelgono

Cosa fare in estate in città

Vivere a pieno l’estate, anche in città, è possibile: basta un po’ di ingegno e la voglia di mettersi in gioco. Se quest’anno non sei potuta partire per una meta esotica e, fra caldo e condizionatore acceso, sogni un tuffo nel mare o una giornata in Spa, non demordere. Anche le metropoli hanno tanto da offrire, soprattutto nei mesi caldi, quando le strade si svuotano, c’è meno traffico, più tranquillità e tante occasioni per divertirsi e rilassarsi…basta scovarle!

Scoprire nuovi locali

Ci sono locali che, il resto dell’anno, sono sempre super affollati, tanto da non consentirvi di trovare un posto libero nemmeno in settimana? L’estate, in particolare il mese di agosto, è il periodo perfetto. Prendete un aperitivo nel locale più chic e di solito intasato. E vivete il tutto come un’esperienza per pochi eletti.

Fare shopping

Saccheggiare i negozi. I saldi sono iniziati da poco, come resistere? Quando una donna non è propriamente al settimo cielo finisce per buttarsi, spesso e volentieri, sullo shopping. Quindi se la vita in città con il caldo ti logora, vatti a fare un giro in centro per negozi. I mercatini non regalano nulla, ma nessuno vieta di fare un giro per prendere ispirazione per futuri acquisti o anche semplicemente per prendere una boccata d’aria e svagarsi un po’. Non solo. Sono sempre di più le città in cui si tengono mercatini dell’antiquariato, all’insegna del vintage e del riuso. Luoghi in cui scoprire che tanti oggetti che tenevi relegati in soffitta in realtà possono tornare a nuova vita se spolverati e ripuliti a nuovo.

Approfittare delle offerte

D’estate le città si svuotano perciò è più facile fare affari. Ad esempio potresti iscriverti in palestra con un prezzo stracciato, aderire al gruppo yoga che si riunisce al parco oppure frequentare la piscina di zona, per rinfrescarti e fare nuovi incontri. Scova pacchetti last minute, rimettiti in forma, fra trattamenti e massaggi in super offerta, e goditi un po’ di sano relax dopo un anno di impegni.

Esplorare la città

Gioca a fare la turista. Le corse infinite per portare a termine tutti gli impegni, il traffico, il parcheggio che non c’è mai e le limitazioni nel week end: a volte viviamo in una città, ma non la guardiamo mai veramente. I mesi estivi, quando tutti sono in vacanza, sono l’occasione perfetta per trovarti a tu per tu con la metropoli ed esplorarla da cima a fondo. Trasformati in una turista, perdendoti fra le strade, con la mappa in mano, visitando luoghi che non avevi mai visto e riscoprendo ciò che ami della città in cui vivi, fra quartieri moderni, storia, piccoli locali e tradizioni.

Puoi prendere un aperitivo in centro, senza dover fare i conti con la lotta per il parcheggio dell’auto, fotografare scorci inaspettati, fare l’alba e mangiare un cornetto in un angolo panoramico. Tutte cose che ti saresti persa se fossi partita per un’altra meta. Anche se si è rimasti in città per lavorare, i ritmi finiscono inevitabilmente per rallentarsi e il tempo libero aumenta. Potresti quindi cogliere l’occasione per visitare musei, mostre e viverti pienamente e con calma la città, magari riscoprendone le bellezze e riassaporandone colori, sapori e odori.

Leggi anche Come togliere le macchie di sudore da tutti i tessuti

Incontrare gli amici rimasti a casa

Ormai le città non rimangono completamente deserte in estate ed è possibile che, tra i superstiti, ci sia anche qualche tuo amico. Informati e cerca di organizzare qualche uscita tutti insieme. D’altra parte vale sempre (soprattutto in queste occasioni) la regola del mal comune, mezzo gaudio. È anche il momento giusto per organizzare una festa: i vicini non ci sono, il quartiere si è svuotato, quindi puoi sfruttare il giardino o il balcone di casa oppure la terrazza condominiale (ovviamente chiedendo il permesso). Un po’ di lucine in punti strategici, la musica e il tramonto oltre le cime dei palazzi saranno perfetti per creare l’atmosfera giusta e ti sembrerà di essere in una meta esotica. Invita i tuoi amici, anche quelli che non vedevi da tempo, prepara qualcosa di fresco e buono da gustare al volo e goditi il panorama della tua città.

Scoprire le iniziative estive

Chi l’ha detto che d’estate in città non c’è nulla da fare? Al contrario, spesso nei mesi estivi vengono organizzati numerosi eventi e iniziative particolari e si moltiplicano i festival e i concerti nelle piazze. Per alcuni è necessario acquistare i biglietti, è vero. Tuttavia sono molte le città in cui i comuni o apposite associazioni organizzano serate musicali totalmente gratuite, indirizzate ai turisti e a chiunque abbia voglia di uscire. Piazze, parchi, giardini pubblici, a volte anche persino i porti vengono adibiti a location speciali per far riscoprire ai cittadini alcuni luoghi nascosti del proprio territorio. Puoi scoprire i monumenti illuminati durante un tour notturno, provare il cinema all’aperto oppure un corso di danza gratuito. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ti basterà consultare il sito del tuo Comune per scoprire cosa ha in serbo la città per te e cosa potresti fare ogni giorno.

Leggere un libro

Siamo sinceri, già il tempo per leggere durante l’anno è veramente poco, figurarsi trovare anche il modo per farlo in tutto relax. Di solito si ha la tendenza a riservare alla lettura il ruolo di riempitivo (sui mezzi pubblici, prima di andare a letto). Prova, invece, ad approfittare della città deserta per ritagliarti un momento tutto tuo, per immergerti nel verde e viaggiare con la mente, lasciandoti trasportare da un buon racconto. Farà bene al corpo e allo spirito.

Trovare un riparo dalla calura estiva

Qualunque sia la tua città di certo ci sarà vicino un lago, un fiume o comunque un corso d’acqua da sfruttare per rinfrescarsi e immergersi nella natura. Spesso si sottovaluta la bellezza di questo genere di paesaggi, così presi dalla voglia di viaggiare e di piazzarsi nelle spiagge più disparate. Una gita fuori porta non costa nulla, se non un piccolo sforzo organizzativo. Per risparmiare puoi anche preparare il pranzo da casa e portarlo con te.

Fare yoga

Cosa c’è di meglio che imparare l’antica arte della meditazione per rigenerarsi e fare pace con il proprio io più profondo? Da qualche anno diverse associazioni organizzano corsi di yoga o di pratiche orientali all’aperto e ad ingresso libero. Alcune richiedono solo una registrazione per assicurare un numero minimo e massimo di posti. Un buon modo per tenersi in movimento e magari scoprire un’attività da portare avanti anche in inverno al posto della solita palestra.

Andare in piscina

Se si rimane in città durante l’estate non si può fare a meno di cercare subito la piscina più vicina a casa e passarci il maggior tempo possibile. È il modo migliore non solo per rinfrescarti, ma anche per fare qualche tuffo, provare ad abbronzarti e sentirti idealmente vicino a chi sta al mare.

Immergersi nel verde

Il verde è il migliore amico delle persone in queste calde giornate estive. Non solo per trovare riparo dal sole sotto l’ombra di un albero, ma anche perché è quanto di più distante dall’asfalto rovente delle strade cittadine. Non c’è città, per fortuna, che non abbia almeno un parco. Quindi non sarebbe male passare lì qualche ora (preferibilmente le meno calde) per rilassarsi e magari persino lavorare, per sentirne meno il peso. D’altra parte farlo immersa nel verde è tutta un’altra cosa. Prova a fare un salto indietro nel tempo, a tornare bambina e a rivivere l’esperienza di un pic nic al parco. Che si tratti di una pausa pranzo fugace o di un’intensa giornata all’aperto, il beneficio è garantito.

Andare al cinema

A differenza di qualche anno fa, il cinema non si ferma in estate. Non parliamo solo delle classiche rassegne all’aperto, ma di film nuovi che escono proprio in estate. Il bello è che non si tratta solo di qualche scampolo di stagione, ma anche di titoli attesissimi. E poi, particolare non trascurabile, nelle sale c’è anche l’aria condizionata. Se invece preferisci stare fuori, non mancano i cinema all’aperto. Non è così facile trovarne, soprattutto nei piccoli centri urbani. A volte però capita che alcune associazioni di quartiere organizzino delle serate in cui proiettare grandi classici o film della passata stagione per il puro piacere di stare insieme, chiedendo magari a ognuno di portarsi la sedia da casa. Un modo diverse di vivere l’esperienza cinematografica, molto meglio che rimanere sprofondati nel divano!

Fare l’alba

Ricordi quando da adolescente passavi l’estate facendo tardi la notte e prolungando il tempo da trascorrere con gli amici fino all’alba per ammirare il sole che sorgeva? O di quanti tramonti hai visto con le cuffie nelle orecchie e la tua musica preferita a fare da colonna sonora? Approfitta della città che si svuota per farne un tesoro solo tuo. Punta presto la sveglia e lasciati travolgere dai colori del cielo quando un nuovo giorno ha inizio. Mangia un cornetto fragrante, evitando la fila, goditi qualche scorcio della città dal punto panoramico più bello. Se le prime ore del mattino non fanno per te, c’è sempre il tramonto pronto a farti rivivere pensieri e sensazioni che credevi ormai perduti.

Organizzare la prossima vacanza

Rimanere in città in estate non significa per forza avere rinunciato alle ferie per un po’ di tempo (a meno che non si sia particolarmente sfortunati). Quindi, per consolarti, devi assolutamente progettare la prossima vacanza o, se l’hai già fatto, concentrare il tuo pensiero alla meta ambita. Poi saranno gli altri a invidiarti.

Organizzare delle gite fuori porta

Se proprio non ce la fai più cerca, quando è possibile, di organizzare delle gite fuoriporta. In questa stagione non è poi così difficile trovare qualcosa da fare, tra luoghi vicini da visitare e dove andare a rifugiarsi almeno per una giornata. Senza parlare poi dei vari eventi e mercatini in programma per lo stivale.

Leggi anche Weekend open air in Val di Cecina: la Toscana che non ti aspetti

Prendersi cura di sé

Chi ti dice di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno ha ragione. Stare in città, in assoluta tranquillità e con più tempo a disposizione, può darti l’occasione per prenderti ancora di più cura di te stessa. Prenota quindi qualche bel massaggio e altri trattamenti di bellezza, tanto qualche centro aperto lo trovi sempre.

Conoscere gente nuova

L’estate è il momento perfetto per fare nuove amicizie e per divertirsi. Hai più tempo e la possibilità di scoprire cosa ha da offrirti la città. Ad esempio potresti visitare la biblioteca comunale dove non sei mai andata, ma che adocchi sempre quando esci per andare al lavoro. Oppure lasciarti tentare da quel corso di ceramica che organizza il comitato di quartiere. Che dire invece della piscina comunale dove potresti incontrare l’affascinante ragazzo che abita qualche appartamento dopo il tuo? Lasciati ispirare, cambia i tuoi orizzonti ed esci fuori dagli schemi: vedrai che ti piacerà!

Cambiare look

Cambia look e rivoluziona taglio di capelli. Ora puoi osare: se non ti piace, nessuno ti noterà. E potrai finalmente indossare tutti quei capi e quegli accessori che solitamente non osi sfoggiare!

Fare sport

Fai sport con una compilation che ascolterai tutta l’estate. Ogni sera una corsetta al parco, fino al tramonto, incrociando il solito bel fusto. Tieniti in forma pensando alle tue amiche che ingrassano in pensione completa…

Cosa non fare in estate in città

Dopo aver scoperto cosa fare in città durante l’estate è arrivato il momento di conoscere il rovescio della medaglia. Se quest’anno le ferie sono state troppo presto (oppure non ci sono state per niente), devi cercare di affrontare in modo positivo i mesi caldi fra palazzi e strade. Come? Smettendola di lamentarti ed evitando alcuni errori.

Staccare i social

Il primo, appunto, è quello di guardare cosa fanno gli altri. D’estate Instagram e Facebook sono invasi da foto da sogno, paesaggi mozzafiato, persone in costume e location paradisiache. Anziché trascorrere il tempo a osservare la vita degli altri, deprimendoti, chiudi i social e dedicati a qualche attività che ti piace.

Non lavorare

Sei in vacanza, quindi ragiona come se fossi partita per il mare o la montagna. Non accendere il pc, non rispondere o consultare le mail e non pensare al lavoro. Anche la vacanza in città deve essere slow. Evita di rispondere al telefono a chi potrebbe disturbarti e metterti di cattivo umore. Dalla suocera invadente all’amica che ha sempre un favore da chiederti, sino al postino che aspetta solo di consegnarti l’ennesima bolletta. Lascia fuori dalla porta tutto ciò che ti stressa e pensa solamente a divertirti e a goderti il meglio di ciò che la città ti offre.

No allo stress da pulizie

Non dedicarsi alle faccende domestiche: meglio tanto disordine e tanto tempo libero, che la casa splendente e la sindrome da candeggina, pallida e profumata!

Non trascurarsi

Non trascurare mai il proprio look. Dimentica il pigiamino in cotone a fiorellini e le infradito di gomma. Il mood giusto é: sono una tipa glam che ha scelto di non partire come tutti, e mi vesto benissimo finché la non vacanza dura!