Un beauty case da vacanza, ovvero ridotto al minimo

Vado in vacanza. Una settimana in barca con le amiche alle Eolie. La vacanza in barca ha molti vantaggi uno dei quali è insegnare l’arte dell’ottimizzazione del bagaglio, ma soprattutto l’ottimizzazione del beauty. Il beauty rappresenta per noi tutte un fardello irrinunciabile e spesso prende le dimensioni di un bagaglio a sé, in barca non c’è posto per metterlo, né per mettere il suo contenuto una volta svuotato, non ci sono cassetti, ci sono pochi ripiani, casca tutto quindi si devono fare delle scelte che rivelano cosa sia effettivamente importante. Vi racconto cosa mi porto io che magari vi può essere utile per non trascinarvi appresso flaconi inutili. Esistono prodotti che si possono usare per fare più cose, sfruttiamoli.

Il multitasking per corpo e capelli

È irrinunciabile un olio che non sia profumatissimo, che non abbia pagliuzze dorate dentro, senza effetto perlato, insomma. Un olio, meglio se di quelli in gel così evitate il panico del “se mi si apre in valigia”. A cosa vi serve l’olio? A tutto. L’olio vi serve da mettere sotto il detergente schiumogeno per lavarvi bene il viso eliminando tutte le tracce di crema solare. Vi serve per rendere brillante l’abbronzatura quando uscite la sera con le gambe scoperte e sulle punte dei capelli o per avere quel wet look che fa subito sexy. L’olio vi serve fidatevi. Non dimenticate poi un detergente schiumogeno. Un sapone? No. Un detergente schiumogeno delicato che possiate usare sul viso e pure sul corpo se siete arrossate.

Dentro il beauty minimal ci deve essere comunque il contorno occhi, da usare anche come maschera applicandolo più generosamente (al sole strizzate gli occhi: curate bene questa zona). Ovviamente avete bisogno di una buona crema viso, meglio senza SPF, così la usate di giorno e di notte, la protezione solare la mettete comunque, quindi non avete bisogno di una crema che contenga filtri. Portatevi un buon doposole lenitivo, il doposole serve quindi prendete un flacone grosso.

«Sono sicura che anche quest’anno dimenticherò qualcosa. Perché se non dimenticassi qualcosa non sarebbe nemmeno vacanza»

Gli indispensabili S.O.S.

Ricordatevi, poi, il rasoio. Un pelo spunterà nel posto più visibile possibile e noi, zac! Lo falceremo. Al rasoio unite una pinzetta per le sopracciglia che NO, non userete in spiaggia per spinzettarvi come ho visto fare troppe volte. Vi serve, ovviamente, anche la lima per le unghie, ma io vi suggerisco prima di partire di fare le unghie con il gel. Non il semipermanente, ma proprio il gel: così non si sbecca e siete al sicuro per 3 settimane (sui piedi anche 4 e garantisco la prova scogli). Vi manca solo un burrocacao per mantenere le labbra morbide, sceglietelo con spf se soffrite di herpes sapendo che l’herpes vi verrà comunque, ma almeno ci avrete provato.

Sono sicura che anche quest’anno dimenticherò qualcosa e poi dovrò andare nel mio negozio preferito: la farmacia dei posti di vacanza, dove comprerò rimedi esotici contro le punture di zanzare, lo spray anti meduse, le caramelle con le erbe locali. Perché se non dimenticassi qualcosa non sarebbe nemmeno vacanza. Io chiudo il borsone e piglio un aereo.Vi faccio sapere al ritorno cosa ho lasciato a casa.