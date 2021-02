Lloyd, il cane influencer più fashion di Instagram

È un levriero italiano che, insieme alla sua padrona Paz, è diventato super popolare grazie a pose e look degni della miglior fashionista. E non è certo l'unico: tra cani e gatti, sono sempre di più i pelosi seguitissimi sui social

Sarà l’eleganza naturale dovuta al fisico atletico oppure i set fotografici costruiti ad arte per il suo profilo Instagram, fatto sta che l’influencer più modaiolo è probabilmente lui. Si chiama Lloyd ed è un levriero italiano che vive a Londra con la sua padrona Paz Castro, designer di gioielli, che lo ha trasformato in una star social.

Quasi 23.000 follower per questo cane raffinatissimo, che posa come una vera modella: con gli occhiali da sole, il foulard annodato in testa, sdraiato sul divano a prendere il sole o circondato da piante in un appartamento arredato con gusto minimalista. Il tutto con un'espressione serissima, che finirà per strapparti un sorriso.

«C’è una connessione innegabile tra ogni essere umano e il suo cane. Vedo Lloyd quasi come un’estensione di me stessa, che indossa abiti di alta qualità ma semplici, pratici e moderni», aveva detto Castro intervistata dalla Bbc, e in effetti i “look” con cui immortala il suo cane sono sempre perfettamente coordinati ai suoi.

Ma il levriero più chic di Instagram non è certo l’unico peloso ad aver conquistato i social, anzi. Ci sono profili che di follower ne hanno milioni, soprattutto perché, più che sull’estetica come nel caso di Lloyd, puntano sull’effetto tenerezza o sull’essere buffi.

Basta pensare a @jiffpom, il volpino di Pomerania con 10,4 milioni di follower che sponsorizza prodotti beauty vegani; oppure a @nala_cat, che ha il suo marchio di cibo per gatti e il merchandising personalizzato; al tenerissimo gattino @iamlilbub, 2,3 milioni di follower, che è un meme vivente e ha un negozio dove si possono comprare magliette, cappellini e persino mascherine con la sua adorabile faccia; ma c’è anche @lacorgi Geordie, che vive a Los Angeles e ha 531.000 follower e persino @juniperfoxx, una volpe, nata in cattività, che ora è ospite di un rifugio in Nord America, che si occupa di animali salvati dagli allevamenti e del loro reinserimento in natura. Molto meglio degli influencer umani.