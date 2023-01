CES 2023, le “chicche” hi-tech da ricordare

S i è svolto a las Vegas il "CES 2023", la più grande fiera tecnologica dell'anno. Ecco alcuni dei prodotti più singolari e interessanti presentati nel corso dell'evento

Il CES 2023, noto anche come Consumer Electronics Show, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia. È qui che prendono il via le nuove tendenze dell'hi tech. I prodotti di punta che saranno lanciati nel corso dell'anno trovano nel corso di questo mega show il palcoscenico ideale. Da Samsung a LG fino a Sony, le multinazionali fanno a gara a presentare i prodotti più all'avanguardia. Dalle TV ai portatili, dai gadget per la casa intelligente agli smartphone fino alle automobili di ultima generazione. Ecco alcuni dei prodotti e degli allestimenti più curiosi che si sono visti a Las Vegas.

Il proprio volto in un film in 3D

Per la prima volta al CES di Las Vegas, i fan della BMW hanno potuto creare, grazie all'intelligenza artificiale, una gigantesca versione 3D di se stessi chiamata "Mega Me". I visitatori hanno potuto diventare parte di un film sulla nuova auto BMW grazie a una sorprendente tecnologia che contente la scambio dei volti e che proietta il viso del visitatore direttamente su un grande schermo LED di 42 metri quadrati, pochi secondi dopo che la foto è stata scattata. L'innovativo sistema multimediale crea un'illusione spaziale tridimensionale.

L'auto che cambia colore

Sempre la BMW ha svelato un'avveniristica auto digitale che cambia colore, la "iVision Dee". Nel corso dello show, la berlina a quattro porte è arrivata sul palco colorata di bianco. In pochi minuti, grazie alla rivoluzionaria tecnologia E-Ink, ha trasformato i suoi esterni in 32 colori diversi. Dee è una concept car, ma ha lo scopo di anticipare la piattaforma di nuova generazione della BMW, Neue Klasse, che verrà lanciata nel 2025.

Analisi quotidiana delle urine

Al CES 2023 è stato presentato un nuovo dispositivo che promette di monitorare la propria salute attraverso un metodo insolito: il flusso della propria urina. Prodotto dalla società di tecnologia sanitaria Withings, il prodotto si chiama U-Scan e si può posizionare all'interno di qualsiasi water. È stato annunciato come una rivoluzionaria piattaforma di analisi dei biomarcatori domestici dotato di laboratorio sanitario miniaturizzato. Può elaborare una grande quantità di informazioni sulla salute attraverso l'analisi delle urine quotidiane.

Immancabile per chi ama i videogames

Per gli appassionati di videogames, al CES è stato presentato il nuovo controller wireless Sony Dual Sense Edge. Destinato ai giocatori assidui di multiplayer, garantisce modularità e altissime prestazioni.

Il robot realistico Ameca

Il robot realistico di nome "Ameca", progettato dalla società britannica Engineered Arts, ha catalizzato l'attenzione del CES interagendo con i visitatori con una sorprendente naturalezza.