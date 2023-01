Cos’è l’Uniform Monday e perché dovresti provarlo

O gni mattina la stessa storia: apriamo l'armadio e non sappiamo cosa metterci. E se avessimo una divisa? Lo stilista spagnolo Adolfo Domínguez ha lanciato l'iniziativa "Uniform Monday". Ecco in cosa consiste e perché potrebbe aiutarci a vivere meglio

Si chiama "Uniform Monday" ed è l'iniziativa lanciata sui social network da uno stilista spagnolo. Sta già diventando virale. Ma in cosa consiste? L'idea alla base è che l'uniforme, lungi dall'essere un limite, potrebbe essere una liberazione. No, nessuno sta cercando di imporvi una divisa: sappiamo tutte che, quando eravamo bambine, non vedevamo l'ora di tornare a casa da scuola e togliere grembiule e fiocco. Ma siamo sicure che oggi, da adulte, non potrebbe esserci utile avere un abito, un tailleur, un outfit da poter sfoggiare liberamente senza farci problemi perché lo avevamo già utilizzato?

La rivoluzionaria idea di Adolfo Domínguez

Pensiamoci un po': ogni mattina apriamo l'armadio e non sappiamo che cosa indossare. Il tempo passa, l'idea di non sapere cosa mettere ci stressa, rischiamo di fare tardi in ufficio e alla fine scegliamo una combinazione di abiti e accessori che aveva già funzionato qualche giorno prima. Una uniforme potrebbe venirci incontro? Se lo è chiesto lo stilista spagnolo Adolfo Domínguez, che ha lanciato sui social network l'iniziativa #UniformMonday, una proposta che mira a trasformare i nostri look ogni lunedì, ma che potrebbe avere un impatto anche sul nostro stile di vita.

Uniform Monday: in cosa consiste

L'idea alla base è: in un mondo pieno di decisioni importanti, perché preoccuparsi troppo dei vestiti? Partendo da questo concetto, e con un occhio alla sostenibilità sia ambientale che psicologica, Adolfo Domínguez ci propone di liberarci da uno dei fardelli mentali che quotidianamente ci portiamo dietro. Come? Scegliendo un look, una "divisa", e indossandola ogni lunedì. Perché proprio questo giorno? Secondo alcune statistiche, il lunedì è la giornata in cui, dopo il fine settimana, sembra che vestirsi diventi ancora più difficile. State iniziando a preoccuparvi? No, Adolfo Domínguez non pensa a una uniforme uguale per tutti i lavoratori. Ciascuno sceglie il look che preferisce, di qualsiasi brand, e poi ogni lunedì lo ripropone.

L'Uniform Monday ha già una testimonial

All'iniziativa #UniformMonday hanno aderito con entusiasmo tutti i dipendenti dell'azienda dello stilista, che ogni lunedì si recano in ufficio ciascuno con la propria divisa. Anche l'attrice, cantautrice e conduttrice spagnola Najwa Nimri, famosa per avere interpretato Alicia Sierra nella Casa di carta, si è lasciata conquistare dall'idea e ora è la testimonial della campagna.

Najwa Nimri mostra come vestirsi ogni lunedì

L'attrice ha partecipato al servizio fotografico per promuovere la campagna indossando abiti che aveva già a casa, senza l'aiuto di alcuna stylist. Najwa Nimri ha optato per un look che, come ha spiegato in seguito, è lo stesso che aveva indossato tutta la settimana per assistere agli shooting, composto da una giacca nera di Adolfo Domínguez e capi di cinque brand diversi. Ma c'è di più: posando per la campagna #UniformMonday, Najwa Nimri insegna che l'outfit che scegliamo per ogni lunedì non deve essere sempre uguale: lo stesso look può essere declinato in modi diversi, per esempio slacciando o allacciando la giacca, rimboccandosi le maniche e così via.

La campagna #UniformMonday sta diventando virale

L'obiettivo di Adolfo Domínguez è quello di far diventare virale la sua iniziativa, che lui ritiene utile per tanti lavoratori e anche per promuovere una maggiore sostenibilità nel mondo della moda. Lo stilista ha invitato altri marchi a unirsi e propone a tutti di pubblicare sui social le proprie foto con i vestiti che preferiscono e l'hastah #UniformMonday. In poco tempo le adesioni sono state tantissime.

Uniform Monday: i vantaggi che non ti aspetti

Oltre all'ovvia tranquillità di andare a letto e alzarsi già con il look in mente, la campagna #UniformMonday presenta altri vantaggi. Ad esempio, possiamo scommettere su un consumo più sostenibile della moda. Quando si pensa a una “divisa” da indossare ogni lunedì, è più logico scegliere di investire in capi di qualità superiore, che abbiamo voglia di indossare, che ci stanno bene e la cui vita deve essere più lunga. Quindi, vince anche il nostro guardaroba e il nostro stile. Inoltre, questo semplice gesto può essere anche la perfetta introduzione alla creazione di un “capsule guardaroba”, una delle formule più acclamate dagli esperti di moda per vestirsi bene senza complicazioni.

Via lo stress con l'uniforme: gli psicologi sono d'accordo

Adolfo Domínguez non si è limitato a lanciare la campagna. Ha anche invitato alcuni esperti a condividere il proprio punto di vista sull'idea che pensare meno ai vestiti ci faccia stare meglio anche mentalmente. Ebbene, lo scienziato cognitivo Steven Pinker ha aderito all'iniziativa sottolineando che passiamo troppo tempo a riflettere su decisioni irrilevanti, abbiamo troppe cose per la testa. Qundi, smettere di preoccuparsi dei vestiti, scegliere quello che ci piace di più o che più ci si addice e riproporlo ogni lunedì, ci libera da uno di questi pensieri.