Il cibo a domicilio che non ti aspetti

I l panino italiano più buono d’Europa, i tortellini doc della trattoria emiliana, il menu di pesce preparato dagli chef stellati. Ora i piatti più sfiziosi arrivano a casa tua da tutta Italia. A te non resta che apparecchiare la tavola e assemblare gli ingredienti. Buon appetito!

La parola food delivery è entrata nel nostro quotidiano e sarà difficile farne a meno, anche quando torneremo a sederci ai tavoli dei ristoranti. Ma se fino a qualche mese fa erano soprattutto pizza, hamburger e patatine a essere ordinati da casa, oggi abbiamo tutti voglia di qualcosa di più curioso e sofisticato.

E molti ristoranti, stellati compresi, l’hanno già capito. Menu gourmet, dolci di alta pasticceria, pasta fresca, piatti etnici: in tutta Italia ci si attrezza per offrire ai clienti un’esperienza alternativa, dove nulla è lasciato al caso. Perfino la distanza non è più un problema. Con i corrieri refrigerati, ingredienti sottovuoto, packaging biodegradabili e video con le dritte dello chef ti raggiungono ovunque.

Qui ti suggeriamo 10 food delivery che ci sono piaciuti: in un paio di giorni al massimo arrivano alla tua porta da ogni parte d’Italia e sono in grado di risollevare le sorti di una qualsiasi serata casalinga.

Da Cortona con furore

Lo addenti e in un attimo ti ritrovi tra le colline toscane, dove tutto profuma di pane fresco e olio buono. Si chiama Porcobrado, è farcito di carne di maiale di Cinta Senese e Grigio Chianino ed è stato eletto il panino italiano più buono d’Europa. In 24-48 ore, ricevi a casa la box con gli ingredienti per prepararlo in non più di 10 minuti. Oltre al pane e alla carne, trovi anche una salsa fatta in casa, piccante o delicata (shop.porcobrado.it).

Cena gourmet in salotto

Tira fuori il servizio di piatti migliore e apparecchia con cura. Sarà quasi come essere al tavolo di un ristorante chic con la box di Palatò Milano: i piatti sono cotti a bassa temperatura con la tecnica del sottovuoto, così ogni sapore resta inalterato per 5 giorni. Sarai tu ad assemblare gli ingredienti con l’aiuto dei video tutorial. Non resta che scegliere il menu: tortino di bietole e anchoiade o fregola sarda con carciofi? Spediscono in tutta Italia gli ordini superiori a 6 box (www.palatomilano.it).

La box di Palatò Milano porta a casa tua piatti gourmet.

Belle storie a merenda

Leggere un buon libro e nel frattempo gustarsi la colazione, la merenda o l’aperitivo. Cosa c’è di più rilassante? È l’idea originale di Festina Lente, bistrot letterario nel cuore della Brianza, che spedisce proposte enogastronomiche a tema letterario, a base di dolci, sfizi salati, drink. E se nella libreria manca proprio il romanzo a cui la box si ispira, puoi farti spedire anche quello. Il 5 e il 19 marzo, non perdere le presentazioni online dei libri appena usciti con gli autori (festinalentebistrot.com).

Bontà uguale divertimento

Il kit fai-da-te per riempire i cannoncini di pasta sfoglia appena sfornati della pasticceria Serge regala grandi soddisfazioni. Perché è semplice, veloce e a prova di bambino. Per la farcitura, puoi scegliere tra crema pasticcera, pistacchio o zabaione, e ogni confezione contiene anche il pan di Spagna da spolverizzare come tocco finale, da vero chef patissier (sergemilano.com).

Secondo di pesce in musica

Tutto ruota intorno al mare, a partire dal nome: 8pus, che sta per octopus e significa polpo. I menu “pronto da mangiare” e “pronto da cuocere” (a seconda della zona di consegna) di Giuseppe Iannotti, chef e patron 1 Stella Michelin del ristorante Krèsios a Telese Terme (Bn), hanno al centro il pesce in tutte le forme, cotture e tagli. Ma c’è un tocco di classe in più: mentre sei ai fornelli, puoi ascoltare una selezione musicale ad hoc, oltre a seguire i video tutorial dello chef (8pus.it).

8pus prepara menu stellati a base di pesce.

La pizza “smontata”

Non è la solita Margherita. Quella de I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio (Vr), è un’esperienza a 360 gradi dove la pizza diventa l’occasione per sperimentare nuovi ingredienti e tecniche di cottura. Il bello è che adesso puoi riceverla a casa in 48 ore. La base va rigenerata in forno per pochi minuti e la farcitura è sottovuoto. Da provare la pizza con polenta e baccalà e quella con cipolla bionda caramellata e fontina (pizzeriaitigli.it).

Box a sorpresa

Hai presente quando al ristorante fai scegliere allo chef il percorso di degustazione? Con l’Imbuto Box del toscanissimo Cristiano Tomei, 1 Stella Michelin, fai lo stesso tipo di esperienza, perché il contenuto della scatola che riceverai è top secret. Puoi specificare se la preferisci di pesce, carne, vegetariana o vegana. O dire che mangi tutto. Tomei organizza su richiesta anche masterclass tematiche per imparare a cucinare i suoi piatti (limbutobox.it).

Pasta pronta ma freschissima

In lockdown tutti abbiamo provato a sfornare il pane e a fare la sfoglia, ma niente batte i veri tortellini doc ripieni con prosciutto crudo e mortadella. O le lasagne verdi alla bolognese. Ricevere i vassoi con la pasta fresca della trattoria di Irina Steccanella, che confeziona questo e altro, è come fare un salto a Savigno (Bo) in attesa di andarci davvero (irinacasatua.it).

Sushi fai-da-te

Se hai sempre voluto provarci, ma la ricerca degli ingredienti e degli strumenti giusti (come la stuoia di legno o i coltelli ben affilati) ti ha frenato, questo è il tuo momento. Le box di Kukku per il sushi fai -da-te arrivano a casa con tutto il necessario già pesato, dal riso al pesce crudo fino allo zenzero marinato. E ci sono le ricette illustrate da seguire per confezionare nigiri e uramaki, entro tre giorni dalla consegna (risosushi.club).

Idee smart per l’aperitivo o l’invito da amici

Da bere Se vuoi ricreare a casa l’atmosfera dell’happy hour, con The Perfect Cocktail ricevi a casa vari tipi di miscelati, già pronti. Basta aprire la busta, versare il mix nel bicchiere adatto e aggiungere il ghiaccio dove è necessario. Puoi scegliere tra Cosmopolitan, Negroni, Vodka sour, Long Island e tanti altri. Arrivano in tutta Europa (theperfectcocktail.it).

Cosa porto? È la domanda classica che in genere ti fanno gli ospiti prima di una cena a casa tua. Adesso è anche il nome di un nuovo servizio di delivery operativo, per ora, su Roma, Milano, Torino, Bologna e Londra. La sua particolarità è che ti consegna a casa, anche nel giro di 2 ore, prodotti selezionati dai migliori negozi della città, come ristoranti, ma anche enoteche, negozi di fiori e gelaterie (cosaporto.it).