Keith Haring: 170 opere in mostra a Pisa

A Pisa, teatro di uno dei suoi murales più famosi, una grande rassegna celebra Keith Haring, il padre della street art

Gli omini colorati tornano a Pisa. La città dove Keith Haring soggiornò nel 1989 per dipingere Tuttomondo, uno dei suoi murales più noti, ospita dal 12 novembre una grande monografica dedicata al padre della street art (a Palazzo Blu fino al 17 aprile 2022, www.mostraharingpisa.it). La rassegna include, tra l’altro, oltre 170 opere provenienti dalla collezione giapponese di Kazuo Nakamura e presentate per la prima volta in Europa.

Puoi vederne alcune qui:

Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 1 di 22 - Untitled, 1985, Acrilico e olio su mussola, 304.8 × 396.2 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 2 di 22 - Icons, 1990, Serigrafia su carta con rilievo, 53.5 x 63.5 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 3 di 22 - Ignorance=Fear, Silence=Death, 1989, Litografia offset in nero, arancione, blu, giallo e rosa su carta lucida, 61×109.4 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 4 di 22 - Secret Pastures, 1984 Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 5 di 22 - Pisa 89, 1989, Stampa offset a quattro colori su carta lucida nera, 100 × 79.8 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 6 di 22 - Untitled, 1986 Incisione su carta, 137.8 × 248.3 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 7 di 22 - Untitled (Self-Portrait), 1987, (ristampa 2006) C/Stampa digitale, 50 x 50.5 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 8 di 22 - Pyramid, 1989, Acrilico su metallo, 144.8 x 103 x 3 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 9 di 22 - Retrospect, 1989, Serigrafia su carta, 117 x 208 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 10 di 22 - Pop Shop II, 1988, Serigrafia su carta, 30.5 x 38 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 11 di 22 - Icons, 1990, Serigrafia su carta con rilievo, 53.5 x 63.5 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 12 di 22 - Icons, 1990, Serigrafia su carta con rilievo, 53.5 x 63.5 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 13 di 22 - Dog, 1986, Acrilico, serigrafia su legno, 127 x 96 x 4 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 14 di 22 - Apocalypse, 1988, Serigrafia su carta, 96.5 x 96.5 cm Courtesy of Nakamura Keith Haring Foundation © Keith Haring Foundation 15 di 22 - Untitled (Fertility), 1983, Serigrafia su carta, 106 x 127 cm Ansa 16 di 22 - Tuttomondo, il murale realizzato da Keith Haring nel 1989 sulla parete esterna della canonica della chiesa di Sant'Antonio Abate a Pisa Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images 17 di 22 - Keith Haring con Andy Warhol a New York nel 1986 Stuart William Macgladrie/Fairfax Media via Getty Images 18 di 22 - Keith Haring nel 1984 alla Art Gallery NSW, a Sidney Stiebing/ullstein bild via Getty Images 19 di 22 - Keith Haring mentre dipinge un murale sul muro di Berlino, vicino a Checkpoint Charlie, nel 1986 Patrick PIEL/Gamma-Rapho via Getty Images 20 di 22 - Keith Haring mentre dipinge un murale sul muro di Berlino nel 1986 Mark Hinjosa/Newsday RM via Getty Images 21 di 22 - Keith Haring mentre dipinge un murale a Manhattan, New York, nel 1987 Jack Mitchell/Getty Images 22 di 22 - Keith Haring nel 1984

Il risultato sono 9 diversi percorsi tematici che ripercorrono l’intera carriera di Haring e l’ampia gamma di tecniche da lui utilizzate (pittura, disegno, scultura, video, gesso), iniziando dai Subway Drawings, i graffiti newyorkesi che hanno plasmato l’immaginario pop, fino alle serigrafie dal titolo The Bluprint Drawings, la sua ultima serie pubblicata nel 1990, poco prima della morte.