C on giugno è partito il mese del Pride, ovvero trenta giorni dedicati alle celebrazioni, rivendicazioni e manifestazioni per i diritti della comunità LGBTQIA+. E come ogni anno i brand di moda scendono in campo con collezioni e collaborazioni arcobaleno.



Il mese del Pride firmato COS

In collaborazione Horse Meat Disco, House of Yes, Sink The Pink e Churros con Chocolate, quattro club iconici a livello globale, COS presenta una capsule collection di T-shirt per sostenere le comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo, per celebrare la cultura queer dei club e dei loro spazi più sicuri. T-shirt bianche e nere che ospitano scritte e simboli legati a questi quattro collettivi che hanno creato spazi in cui sentirsi liberi di esprimersi, attraverso l'amore per il ballo e il divertimento. Inoltre COS supporterà con donazioni diverse organizzazioni e associazioni benefiche europee: Kaleidoscope Trust, Not a Phase, Observatori Contra l'Homofòbia, Margate Pride.

Il mese del Pride di U.S. Polo Assn. ha le sfumature pastello

Non gli abituali colori accesi, ma una tavolozza di sfumature soft per le sneaker Marew in canvas, contraddistinte dall’iconica label arcobaleno del Pride Month. Una capsule collection che esprime il messaggio di uguaglianza e amore in tutte le sue sfumature e punta sui colori pastello che trasmettono benessere, libertà ed energia: un mix di positività e voglia di condivisione, che evoca il mood e la causa celebrata dalla manifestazione.

Swatch: l'arcobaleno al polso

Ad ogni orologio corrisponde uno dei colori vibranti della bandiera del Pride Mont, ognuno con un significato diverso. Proudly Red simboleggia la vita e la passione, Proudly Orange celebra il senso della guarigione, Proudly Yellow omaggia il sole e l'ottimismo. E poi Proudly Green esprime crescita e prosperità, Proudly Blue rappacifica l'anima. Infine Proudly Violet: calmo e rasserenante, esiste anche in versione SwatchPAY! con cui effettuare pagamenti contactless.

Rainbow e vintage da Vestiaire Collective

Nelle collezioni moda degli ultimi anni si sono viste tantissime proposte arcobaleno, alcune dedicate proprio al mese del Pride. Vestiaire Collective, app di rivendita di moda second-hand, ha creato una selezione con alcuni di questi capi e accessori iconici. Da una borsa di Gucci a una Birkin di Hermès, dalle Superga al foulard di Chanel.

Gucci

BOSS celebra Keith Haring

È Keith Haring l'artista protagonista della nuova serie di BOSS Legends uscita in occasione del Pride Month. Incentrata sulla libertà di espressione, la collezione è composta da T-shirt, shorts, felpe con cappuccio con un sottile bordo color arcobaleno all'interno e un piccolo logo arcobaleno BOSS o una patch raffigurante un piccolo disegno di Haring. Per l'occasione, Hugo Boss darà un contributo a ILGA World, una federazione globale che si batte per la parità di diritti delle persone con diversi orientamenti sessuali, identità ed espressioni di genere.

Love is Love: la collaborazione di Lido e Issimo

Lo swimwear firmato Lido si tinge dei colori dell'iride per la collaborazione con ISSIMO, l’estensione digitale di Pellicano Hotels dove è possibile conoscere e acquistare le eccellenze del lifestyle italiano. Love is Love è il nome della capsule composta da un intero incrociato, un bikini e un pareo in seta-cotone semi trasparente.