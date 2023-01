P elliccia? Sì, ma ecologica. Senza sacrificare affatto la morbidezza di capispalla e accessori che renderano l'inverno una vera coccola

Esiste un cuore morbido in ognuna di noi: la tendenza teddy proposta dalla moda inverno 2023 è qui per dimostrarlo. Fonte di ispirazione a cui guardare sono ovviamente le passerelle delle sfilate, dove capispalla e accessori effetto peluche solleticano la nostra fantasia invitandoci ad affrontare anche il freddo con il massimo dello stile. Oltre il sogno, via libera anche e soprattutto alla praticità: come declinare nei look quotidiani questo diktat imprescindibile? La risposta è in questa mini guida pronta all’uso. Abbiamo selezionato per voi giacche, gilet, capispalla ma anche borse, sandali e pantofole per dare sfogo in modo creativo – e rigorosamente a portata di budget (democratico) – la tendenza teddy di questa stagione.

Tendenza teddy: l'ispirazione dalle sfilate moda inverno 2023

Nel magico mondo del prêt-à-porter, dire cappotto cammello equivale a dire (anche) cappotto Max Mara. Un modello che, a prescindere dall’iconico marchio, ha circoscritto un immaginario sempre valido e attuale: la straordinaria contemporaneità del cappotto teddy non conosce rivali. E sfida costantemente l’alternarsi delle stagioni invernali, dimostrandosi un alleato senza tempo del guardaroba femminile.

Courtesy Launchmetrics. Max Mara autunno-inverno 2022-2023.

Si aggiungano poi i colori morbidi e deliziosi con cui i capispalla effetto peluche vengono a conquistarci: un vero peccato di gola. Se in passerella da Max Mara vige la regola della celebre nuance biscotto, il marchio Coperni ci invita a sperimentare il color crema (al limone). Focus anche sui volumi: il cappotto teddy è maxi, volumetrico e oversize. Un vero alleato all'insegna della comodità.

Courtesy Launchmetrics. Coperni moda autunno-inverno 2022 2023.

La pelliccia ecologica - quella di origine non animale, in nome di una moda sempre più etica e sostenibile - rappresenta ovviamente il cuore pulsante della tendenza teddy inverno 2023. E non solo in chiave monocromatica. In passerella da Versace, il giacchino effetto peluche è sì formato maxi ma anche sinonimo di codici emblematici: la Greca, il motivo iconico e labirintico della maison diretta da Donatella Versace, prende forma e vita attraverso un mix & match di colori audaci.

Courtesy Launchmetrics. Versace moda autunno-inverno 2022-2023.

Cosa comprare per un look effetto peluche?

Abbiamo fatto incetta di ispirazione, ma come indossare la tendenza teddy questo inverno? Veniamo al dunque con la nostra personalissima selezione di cappotti, gilet, accessori, scarpe in pelliccia ecologica. Noterete immediatamente quanto questo diktat sia incredibilmente trasversale: non è necessario bardarsi di peluche da testa a piedi, basterà anche un solo accessorio (come una maxi shopper morbidissima) per sentirsi come in passerella. Per chi invece è audace al punto giusto, sì agli abbinamenti: la borsa in pellicciotto può essere sperimentata insieme a un capospalla, magari in colori a contrasto. Ultima raccomandazione: piedi sempre caldi (anche in casa!). Come? Stivaletti fuori casa, pantofole dentro. Purché siano morbidi... come un peluche!